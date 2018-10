Krize vrcholí! Český mužský tenis padá na dno, je na tom nejhůře v historii

Jako pro rohlíky si s jistou dávkou nadsázky chodí pro fedcupové triumfy české tenistky. Za posledních sedm let ovládly slavnou soutěž pětkrát, tedy suverénně nejvíce ze všech zemí světa. Není se čemu divit. Kapitán Petr Pála může vybírat hned z dvojice hráček z TOP 10, další čtyři jsou členkami první stovky a ani o nastupující mladou generaci není nouze.

To Jaroslav Navrátil si musí připadat jako zkrachovalý kolega hodně mocného souseda. Ve vzpomínaném utkání s Maďarskem nasadil to nejlepší, co měl k dispozici. Českou jedničku Jiřího Veselého doplnil Lukáš Rosol, do čtyřhry pak nastoupil Roman Jebavý.

Až nejzkušenější člen týmu Rosol zachránil český tým od blamáže, když vybojoval v rozhodujícím zápase klíčový třetí bod s mladičkým Zsomborem Pirosem, hráčem čtvrté stovky žebříčku.

Lukáš Rosol během rozhodující dvouhry baráže Davis Cupu v Nizozemsku.

© Česká sportovní / Pavel Lebeda

„Není to růžové období. Byli jsme zvyklí na jiné mety: dvě vítězství, semifinále. Tehdy jsme měli dva super hráče (Berdycha, Štěpánka). Současná parta dělá, co může, předvádí své maximum," okomentoval vydřenou výhru Jaroslav Navrátil.

A má pravdu. Při pohledu na současný žebříček moc důvodů k optimismu není. Českou jedničkou je na 75. místě Tomáš Berdych, ve stovce se doslova zuby nehty drží na 90. příčce Jiří Veselý.

Pokud se Berdych a Veselý udrží v elitní stovce do konce roku, stane se tak v historii České republiky teprve popáté, aby do nové sezóny kdysi tenisová velmoc vstupovala jen s dvěma tenisty. V podobné situaci byl český tenis i na konci sezón 2003, 2007, 2009 a 2017 ovšem v žádné z nich nebyli čeští hráči tak nízko postaveni.

Na konci roku 2003 drželi český prapor 13. Jiří Novák, a 46. Radek Štěpánek, závěr sezóny 2007 patřil Tomáši Berdychovi (14.) a Radku Štěpánkovi (30.), o dva roky později to byla stejné dvojice v opačném pořadí - Štěpánek (12.), Berdych (20.) a před rokem byl Berdych 19. hráčem světa a Jiří Veselý 62.

Jiří Veselý rozehrál úvodní dvouhru baráže v Haagu.

Česká sportovní/Pavel Lebeda

V dnešních souvislostech působí až neuvěřitelně pohled na žebříček na konci roku 2005, kdy českou vlaječku mělo za svým jménem hned devět tenistů. Více hráčů mělo v té době v elitní stovce jen Španělsko (10).

Českou jedničkou byla světová dvacítka Radek Štěpánek, o čtyři místa za ním byl v té době dvacetiletý Tomáš Berdych, na dalších pozicích byli Jiří Novák, Tomáš Zíb, Robin Vik, Ivo Minář, Jan Hernych, Lukáš Dlouhý a současný kouč Petry Kvitové Jiří Vaněk.

Budoucnost je ve Svrčinovi

Budoucnost nejúspěšnějšího českého hráče posledních let Tomáše Berdycha je vzhledem k pokročilému tenisovému věku a vážným zdravotnín problémům se zády krajně nejistá, bývalá juniorská světová jednička Jiří Veselý se pro změnu pere s krajně nevyrovnanými a spíše klesajícími výkony.

A dál? Českou trojkou je 169. hráč světa Lukáš Rosol, který v 33 letech však velkou perspektivu nemá. Není to tak dávno, co byl v elitní stovce i stále teprve čtyřiadvacetiletý Adam Pavlásek, který však na kurtech hledá sám sebe. Jeho současná 220. příčka o tom jasně vypovídá.

Tomáš Berdych během čtyřhry, do níž nastoupil po boku Rafaela Nadala proti Jacku Sockovi a Nicku Kyrgiosovi.

Vlastimil Vacek

Český tenis tak upíná naděje k dvaadvacetiletému Zdeňku Kolářovi. Rodák z Bystřice nad Pernštejnem je 224. hráčem světa, do vyšších pater žebříčku se mu však nedaří proniknout.

Nahradit Tomáše Berdycha by tak v budoucnu mohl podle řady expertů jeden z největších talentů českého tenisu posledních let šestnáctiletý Dalibor Svrčina.

"Nestalo se nám už dlouho, že by někdo takhle hladce přešel od žákovského tenisu k tomu juniorskému. Je to něco obdivuhodného. Dlouho jsme neměli takový talent," potvrdil i Jaroslav Navrátil.

Dalibor Svrčina patří k velkým nadějím českého tenisu

Profimedia.cz

Svrčina s přehledem vládl juniorským žebříčkům hráčů do 15 i 16 let, v juniorském pořadí je na 29. místě, ale zároveň také druhým nejlépe umístěným tenistou narozeným v roce 2002.

Že to nejtěžší český talent stále čeká, si dobře uvědomuje i majitel České sportovní Miroslav Černošek. "V tomhle věku hrál velice slušně třeba i Adam Pavlásek. Kariéra se ale láme, až když přijde období přechodu do dospělých," varuje zkušený promotér.

"Tohle období zvládnu a pak zase budou samé výhry," věří Svrčina. Snad to bude platit i pro celý český mužský tenis.

TABULKA: Počet českých tenistů na konci jednotlivých sezón