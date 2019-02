Tenisová lvice se dočkala dalšího ocenění. Je součástí výběru nejlepších sportovců Evropy

Petra Kvitová je v evropském výběru 30 pod 30 časopisu Forbes v oblasti sportu a her. Žebříček vydává časopis Forbes každý rok, a to zvlášť pro Evropu, Severní Ameriku a Asii. Jde o výběr třiceti lidí, kterým ještě nebylo třicet let a kteří vynikají v nějaké konkrétní oblasti (například sport, byznys či věda).