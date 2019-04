Federerův manažer promluvil o konci kariéry hvězdného Švýcara. Blíží se poslední sbohem?

Tu otázku pokládají novináři i fanoušci Rogeru Federerovi už řadu let. Jak dlouho bude tenisová legenda ještě bavit svým uměním fanoušky a zároveň brát elán soupeřům? Sedmatřicetiletý veterán se zatím jednoznačné odpovědi úspěšně vyhýbá a na kurtech stále ukazuje, že patří mezi absolutní elitu. Jeho tažení za titulem v Miami to jen potvrdilo. Leccos však o Švýcarově budoucnosti naznačil jeho agent Tony Godsick.

Letos se objevil na čtyřech turnajích. Na Australian Open skončil v osmifinále na řeckém přízraku Stefanosovi Tsitsipasovi, stejného soupeře skolil ve finále v Dubaji a získal svůj jubilejní stý titul. Před pár týdny podlehl v boji o titul na Indian Wells Thiemovi, aby následně ovládl podnik v Miami. V žebříčku patří nezničitelnému Federerovi čtvrté místo.

A to zdaleka není vše. Poprvé po třech letech se hodlá představit na antuce včetně slavného Roland Garros. „Prakticky jsem na antuce vyrůstal. Cítím, že moje tělo je dostatečné silné se na ni vrátit, že je připravené na změny povrchů, z tvrdého na antuku, pak na trávu a poté zase na tvrdý. V minulosti to ale bylo jinak. Tehdy jsem měl pocit, že by bylo lepší jít z tvrdého na trávu rovnou a zůstat tak jen u rychlejších povrchů," vysvětluje Federer.

Roger Federer počtvrté získal titul v Miami

sntv

I přesto musí neustále odpovídat na otázky, kdy oznámí světu své tenisové sbohem. Není divu. Ve světové stovce je jen jeden starší tenista než legendární Švýcar. Tím je mistr dělových servisů Chorvat Ivo Karlovič, kterému je 40 let.

Pro řadu fanoušků je Federerovo rozhodnutí hrát letos na antuce paradoxně signálem toho, že dvacetinásobný grandslamový šampion se tímto gestem se svojí kariérou loučí.

To popírá Švýcarův agent Tony Godsick. "Často jsem se Rogera ptal, jak dlouho ještě hodlá hrát, protože to potřebuji ke své práci manažera vědět. Ale ani on sám si tím není jistý. Chce hrát tenis do té doby, dokud bude zdravý a bude ho to bavit. Velký vliv na jeho rozhodnutí také mají jeho žena Mirka a děti, chce, aby byli šťastní, to je pro něho nejdůležitější věcí."

Dominic Thiem ovládl turnaj v Indian Wells, když ve finále porazil Rogera Federera

Mark J. Terrill, ČTK/AP

Pak přeci jen aspoň obrazně naznačil, v jaké fázi se Federerova kariéra nachází. Na pomoc si vzal přirovnání z golfu. "Je jasné, že prvních devět jamek má za sebou a je v druhé polovině. Naštěstí se ještě nedostal k té poslední osmnácté, ale je zhruba na šestnácté nebo sedmnácté," dodal pro švýcarská média manažer.



I samotný Federer nedávno přiznal, že o svém posledním turnaji, na kterém by se rád rozloučil s veleúspěšnou kariérou, hodně přemýšlel.

"Mám hodně míst, která jsou pro mě výjimečná a kde jsem zažil mimořádné momenty. Mezi ně patří třeba Wimbledon, ale je zde i řada dalších. Třeba Basilej," neopomněl zmínit turnaj v rodném městě, který ovládl devětkrát, naposledy v minulém roce.

Kdy tedy přijde konečné rozhodnutí? "Záleží na celé řadě faktorů. Především na mém zdraví i na tom, jak se na moji kariéru dívá rodina. Zítra ráno se možná probudím a řeknu si, že už to stačilo, anebo se rozhodnu ještě chvíli pokračovat. Opravdu teď nevím. V každém případě až poslední den mé kariéry přijde, chci, aby to byla oslava a ne žádný smuteční obřad," má jasno legenda.