Tiafoe zkusí v Delray Beach proti Gojowczykovi pomstít krajany

Pro osmadvacetiletého Gojowczyka, 64. hráče světového žebříčku, to bylo již třetí vítězství nad americkým tenistou v tomto týdnu a celkově čtrnácté v řadě. "Nic proti Američanům nemám, mám je rád," smál se německý hráč po postupu do finále. "Nevybírám si, ale možná bych rád ještě jednoho Amíka," řekl před druhým semifinále.

A přání se mu splnilo. Čeká ho Tiafoe, který je dosud posledním Američanem, jenž Gojowczyka pora1zil. Povedlo se mu to loni v semifinále challengeru ve Winnetce ve státě Illinois. "Vyřadil všechny Američany, teď je na mně, abych to zkusil zastavit," uvedl Tiafoe, který je v žebříčku na 91. místě.

Gojowczyk může získat druhý titul v kariéře, poprvé triumfoval loni v září v Metách.

Argentinec Diego Schwartzman a Španěl Fernando Verdasco se na tenisovém turnaji v Riu de Janeiro utkají o letošní premiérový titul na ATP Tour. Zkušenější z dvojice finalistů Verdasco bude na antuce v Jockey Clubu útočit na double, protože už v sobotu ovládl s krajanem Davidem Marrerem čtyřhru.

Čtyřiatřicetiletý Verdasco, jenž ve čtvrtfinále vyřadil obhájce loňského titulu Dominica Thiema z Rakouska, postoupil do souboje o titul díky semifinálovému vítězství 6:1, 7:5 nad Italem Fabiem Fogninim.

O devět let mladší Schwartzman ukončil výhrou 7:5, 6:2 úspěšnou pouť turnajem Chilana Nicoláse Jarryho, jenž hrál první semifinále na ATP Tour v kariéře. Pouze 170 cm vysoký Argentinec se díky postupu do finále dostane poprvé v kariéře do nejlepší dvacítky světového žebříčku.

Verdasco bude ve 23. finále usilovat o osmý titul v kariéře, Schwartzman ve čtvrtém o druhý.