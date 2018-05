Kvitová si užívá ve Stromovce: Na kurty to mám z domova dvacet minut

Po sedmi letech hrajete na turnaji v Česku, jaké z toho máte dojmy?

Když nepočítám tenis, tak lidi byli úžasní. Nečekala jsem, že se bude muset kvůli kapacitě uzavřít areál. Sice jsem hrála s Češkou, ale ta podpora byla skvělá. Slyšela jsem, že někteří fanoušci přišli už v sedm ráno...

Vybavila jste si, že před rokem jste byla na Spartě jen jako divák v době, kdy jste si dávala do pořádku poraněnou ruku?

Uvědomila jsem si to až po zápase, určitě mi letošní varianta sedí víc.

Dá se start na domácím turnaji trochu srovnat s Fed Cupem?

Je to jiné, ve Fed Cupu se semkneme za zemi a bojujeme za společný cíl. Pro mě je to trochu zvláštní, jsou to pro mě domácí kurty, kde trénuju a najednou tu potkávám hráčky, co jinak vídávám jen na turnajích v cizině. Tak si říkám, co tady dělají, co nám sem lezou? (směje se)

Je to pro vás výjimečné, když si můžete zahrát turnaj před českým publikem?

Určitě je. Mám tu rodiče, spím doma... Na kurty to mám tak dvacet minut.

Naposledy jste turnaj ve Stromovce hrála před sedmi lety a byla to pro vás mimořádně úspěšná sezóna. Co si z toho vybavujete nejvíc?

Pamatuju se, že jsem přijela s trofejí z Madridu, kdy jsem se poprvé dostala do top 10 a měla jsem tady tiskovku. Samozřejmě to byl skvělý rok - Wimbledon, Masters, s holkama jsme vyhrály Fed Cup

Ten můžete vyhrát i letos, díky nedávné výhře v semifinále nad Německem, za kterou se vám ale ve Stuttgartu hned pomstila Angelique Kerberová....

Zdrblá jsem z toho ale nebyla. Jednou hraju líp já, jednou Angie. Určitě bylo lepší porazit ji ve Fed Cupu a pak prohrát v prvním kole turnaje než naopak.