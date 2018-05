Přišla o dětství, ale nelituje. Tenisová hvězdička se teď zaměří na studium

S tenisem začala Marta Kosťuková v pěti letech. Hlavním důvodem byla její maminka, která je trenérkou. „Chodila jsem si na kurt jen tak pinkat. Pak jsem, ale pochopila, že když se začnu tenisu opravdu věnovat, budu s mámou trávit mnohem více času. To byla moje motivace,“ zavzpomínala nedávno na své začátky patnáctiletá hráčka.

Brzy se ukázalo, že je talentovaná a experti jí předvídají velkou budoucnost. Loni v lednu vyhrála juniorské Australian Open a v červnu pak debutovala na okruhu WTA na turnaji na Mallorce. Letos na Australian Open šokovala celý svět, když se prokousala náročnou kvalifikací a její jízdu hlavní soutěží zastavila až ve třetím kole Elina Svitolinová.

V únoru a březnu vyhrála dva turnaje ITF, v dubnu se na turnaji ve Stuttgartu dostala až do osmifinále. V žebříčku se od začátku roku posunula o tři sta devadesát míst. Za tím vším však stojí tvrdá dřina, kvůli níž přišla ukrajinská hvězdička o dětství. „Ztratila jsem období, kdy nejsou žádné starosti a jste šťastní,“ uvedla na webu tennisworldusa.org Kosťuková.

Svého rozhodnutí stát se tenistkou ale nelituje. „Už v tom věku jsem měla mnoho povinností, což je obrovský tlak. Nebylo to jednoduché, ale srovnala jsem se s tím,“ prohlásila s tím, že náročné je i cestování. „Minulý rok jsem byla hodně mimo domov, což bylo těžké zejména po psychické stránce,“ přiznala, že ani letos to nebude o moc lepší. „Doma jsem byla naposledy po Australian Open, a to jen na pět dní,“ uzavřela sto třiatřicátá hráčka světa, kterou nyní čeká studium. Veškeré školní povinnosti by totiž chtěla stihnout do French Open, aby se pak mohla tenisu naplno věnovat.