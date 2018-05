Uspět může jen jeden. Prskavec s Hradilkem bojují o poslední místo v reprezentaci

Již tento víkend se na trati na Trnávce rozběhnou nominační závody vodních slalomářů. Ten nejzajímavější souboj je očekáván mezi kajakáři, kdy o poslední volné místo budou usilovat dva bývalí mistři světa a olympijští medailisté Jiří Prskavec a Vavřinec Hradilek. Nominaci díky loňským výsledkům mají jistou úřadující světový šampión Ondřej Tunka a Vít Přindiš, který jako první Čech v historii vyhrál celkové hodnocení Světového poháru.

Kdo tuto dvojici doplní, bude jasné příští víkend, kdy se v pražské Troji uskuteční zbylé dva závody. Prskavec i Hradilek tuší, že bitva o poslední vstupenku na červnové mistrovství Evropy před domácím publikem v Praze by se měla uskutečnit mezi nimi, avšak podcenit nechtějí ani další soupeře.

„Vnímám to jako každou jinou nominaci. Ten fakt, že jedeme o jedno místo, jsem už zažil, třeba když jsme společně bojovali o olympiádu. Vždy šlo ale mezi námi o férové souboje“ řekl na středečním setkání s novináři Hradilek. „Zasáhnout do bojů ale může i někdo další. Třeba z juniorů. Hodně dobře je na tom Tomáš Zima, jezdí rychle a docela i stabilně,“ zamýšlel se.

Oba cítí dobrou formu

„V každém případě se ale těším. Na Trnávce se mi v posledních letech sice moc nedařilo, ale je to tam uprostřed krásné přírody a vždy odtamtud odjíždím pozitivně naladěn. V Praze na kanále se mi teď jezdilo hodně dobře, tak věřím, že se to pak projeví i na výkonech,“ dodal jednatřicetiletý kajakář.

Dobré pocity z přípravy má i jeho největší soupeř Jiří Prskavec. „Forma je dobrá,“ uvedl v tiskové zprávě Prskavec. „Potřeboval jsem jít s váhou dolů, a nakonec se mi to hodně povedlo. Od ledna jsem zhubl pět kilo,“ pochvaloval si. „Cítím se dobře, tak snad to budu schopen prodat.“

„Všichni to staví, že je to souboj mezi mnou a Vávrou, ale s tím úplně nesouhlasím. Jsou tu další lidi, kteří mají obrovskou motivaci jet doma Evropu. A dávají tomu hodně. Všichni budou v top formě. Je nás pět, kdo se porveme o to poslední místo,“ tuší čtyřiadvacetiletý Prskavec.

Poprvé bez stresu se čtyř nominačních závodů zúčastní Ondřej Tunka a Vít Přindiš. „Strašně se na závody těším, budu si je užívat a fandit klukům,“ prohlásil sedmadvacetiletý Tunka a stejně na tom je i devětadvacetiletý Přindiš. „Je to příjemné. Mohu se nyní soustředit už jen na velké závody. Většinou jsem byl v té druhé roli a musel jsem bojovat o poslední místo. Jsem rád, že teď nemusím s klukama bojovat, protože když jsem je viděl na tréninku, tak jezdí opravdu skvěle,“ uzavřel vicemistr světa Přindiš.