KOMENTÁŘ: Projektu ME v Glasgow chybí silnější propojení sportů

Zelenobílý had fanoušků táhnoucí se ulicemi Glasgow po sobotním vítězném vstupu Celticu do skotské Premier League sice naznačoval, který sport je ve třetím největším městě Spojeného království pánem, ani závodníci bojující poprvé pod jednou hlavičkou o evropské medaile si ale na nepřízeň diváků stěžovat nemohli.

Do futuristické haly Hydro na břehu řeky Clyde proudily celý víkend zástupy prahnoucí po umění gymnastů a velodrom Sira Chrise Hoye ležící hned vedle Celtic Parku hučel jako úl. Tribuny žily ve veslařském areálu Strath Clyde a davy příznivců se v neděli rozprostřely v ulicích podél hrazení při silničním závodu cyklistek. Příjemná atmosféra byla i na plaveckém stadiónu Tollcross, byť kapacita 2500 míst k sezení zdaleka neodpovídá světové pozici plavání.

Organizačně nejde podniku ve Skotsku asi nic zásadnějšího vytknout. „Šampionát je skvěle připravený. My sportovci to máme všude kousek, můžeme se soustředit jen na plavání," potvrzuje plavkyně Barbora Závadová. Projektu přesto chybí jedna zásadní věc.

Akce se sice koná pod společnou vlajkou a názvem Evropské šampionáty, jednotlivé sporty, které se prvního ročníku účastní - plavání, cyklistika, veslování, triatlon, sportovní gymnastika a golf - ale vystupují zcela autonomně a chybí jim silnější vzájemné propojení. A to jak programové, tak prostorové - v Glasgow například vůbec nefunguje dopravní servis mezi jednotlivými sportovišti, takže stihnout třeba po ranních závodech plavců veslaře bylo prakticky neproveditelné. Nemluvě o tom, že sedmý sport do party, co do významu nejsilnější atletika - startuje dnes v Berlíně.

Na to ostatně upozorňovali i sami sportovci, které by podobně jako na olympijských hrách lákalo ve volné chvíli zajet podpořit zástupce jiných disciplín. „Organizace byla perfektní, třeba zázemí pro veslaře se proti klasickému šampionátu blížilo téměř olympiádě. Hry to ale nejsou, chybí vesnice, společná výprava pod jednou vlajkou. A jednotlivé sporty nejsou vzájemně propojené," všimla si veslařka Mirka Topinková Knapková. „Po hotelu se s námi pohybují nějaké holčičky, a až zpětně mi došlo, že to jsou gymnastky, které tu mají šampionát taky," poznamenal plavec Jan Šefl.

Vize spojených evropských šampionátů vyšla před lety z popudu Eurovize a z myšlenky, že sporty pod jednou hlavičkou přinesou větší zájem diváků na místě i u televizních obrazovek. Akce by se měla konat každé čtyři roky, o nástupci Glasgow (a Berlína) zatím rozhodnuto nebylo. Životaschopnosti projektu by ale určitě prospělo, kdyby jednotliví účastníci nezávodili společně jen v rámci ideového záměru.