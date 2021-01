Žádná velká gesta ani hurónský řev. Pro tenistu Tomáše Macháče je úspěšně zvládnutá kvalifikace Australian Open v Dauhá díky výborným výkonům splněným cílem a rád by se prosadil i v Melbourne.

Dvacetiletý Macháč neztratil ve třech zápasech ani set. "Hrál jsem každý fakt výborně," mohl se pochválit v telefonickém rozhovoru s ČTK.

Po využitém mečbolu v rozhodujícím duelu s Dánem Mikaelem Torpegaardem doběhl soupeři podat ruku, sebral ručník, tašku s raketami a odešel do šaten. Emoce najevo nedával, jelikož grandslamovou kvalifikaci zvládl podruhé za sebou. Poprvé uspěl loni v Paříži na antukovém Roland Garros.

"Tam jsem byl nadšený a taky jsem si zařval. Teď jsem to měl za cíl a jsem vnitřně strašně nadšený, že jsem to dokázal, ale už se soustředím na hlavní soutěž. Chci uhrát něco dál," řekl.

Zmíněná loňská kvalifikace na Roland Garros mu nyní pomohla. Neměl už tolik obav. "Veškerou nervozitu jsem si vybral tam. Tady jsem byl nervózní jen trošku a věděl jsem, že mám naději, že se to může povést znovu a vyšlo to."

Pod dohledem svého kouče Daniela Vacka na dvorcích v Dauhá soupeře nešetřil. Všechny tři zápasy zvládl suverénně. "Výsledkově to vypadá jednoznačně. Každý zápas byl těžký, ale zvládl jsem celou kvalifikaci skvěle," uvedl.

Před rozhodujícím kolem čekal urputnou bitvu. Torpegaardovi (192. v žebříčku ATP) ale povolil jen tři gamy. "Rozebral jsem ho takticky. Hrál jsem solidně na servisu i na returnu a soupeře jsem přejel na plné čáře," pronesl berounský rodák.

Kvalifikace se konala jen s minimem lajnových rozhodčí a bez sběračů. Hráči si tak chodili i pro míčky k síti. "Na futurech (kategorie turnajů ITF) jsem na to byl zvyklý. Na tour jsem nový, takže mi to tolik nevadilo," řekl Macháč a našel i další výhodu. Mezi výměnami měl v horku víc času na odpočinek. "Rozhodčí na nás nepospíchali, takže mi vyhovovalo, že jsem si tempo řídil sám," pochvaloval si Macháč.

Tenisté jsou v areálu uzavřeni, jak už jsou zvyklí z minulého roku. Test na koronavirus musel Macháč podstoupit před odletem, další po příletu a na hotelu čekal čtyřiadvacet hodin na výsledek. "Snídani, oběd a večeři jsme dostali v krabičkách. V hotelu máme speciální výtah a jídelnu. Bublina je fakt úplně bublina."

Ani se nedivil, že Američan Denis Kudla dostal informaci o pozitivním testu na covid-19 až během utkání. "Dost jim to tady trvá. Já čekal na druhý výsledek šedesát osm hodin," řekl druhý nejlepší český tenista, který si díky úspěšné kvalifikaci vylepší žebříčkové maximum a ze 197. místa se posune na 183.

Jeho tenisové putování se prodlouží díky postupu minimálně o měsíc. Nové oblečení si kupovat nebude muset, protože má věcí dostatek. "Už jsem si balil s vidinou na Austrálii. Kdybych postoupil, abych měl všeho dost," usmál se.

V pátek přeletí tenisovým speciálem z Dauhá přes Dubaj do Melbourne. Tam ho čeká čtrnáctidenní karanténa a pak by si měl před Australian Open zahrát jeden z turnajů ATP kategorie 250. "Jako kvalifikant bych se do nich měl dostat a měl mít možnosti si zahrát, což je dobrý," řekl Macháč. Pak už bude vyhlížet los prvního grandslamu sezony, na němž bude debutovat. "Každý soupeř bude těžký, protože tam budou všichni dobrý. Los přijmu jakýkoli," konstatoval Macháč.