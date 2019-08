Kvitová je v napětí z předloktí, Petkovicové má co vracet

S černým stahovacím rukávem na „zlobivé“ levé ruce zvládla tenistka Petra Kvitová bez problémů vstup do US Open. Krajance Denise Allertové povolila šest her a je v napětí, jak její otékající předloktí zareaguje. Doufá, že se stav nezhorší, aby mohla ve druhém kole oplatit Němce Andree Petkovicové porážku z loňského Australian Open, kterou má stále v paměti.

Na postup přes Allertovou potřebovala Kvitová hodinu a devatenáct minut. Pomohla si 16 vítěznými míči a dobrým servisem, o který přišla jen jednou. „Pro mě to bylo první kolo a pro Denisu vlastně čtvrté,“ připomněla Kvitová, že soupeřka prošla kvalifikací. „Máme podobné styly. Chtěla mě dostat pod tlak, ale mně se naštěstí dařilo spouštět palbu dřív. A taky mám radost z podání,“ konstatovala Kvitová.

Na letošní US Open přijela bez jediné výhry z přípravných amerických betonů. Kvůli problémům s předloktím hrála jen jeden zápas v Cincinnati, který prohrála. Podobnou situaci zažila před devíti lety. „To je pravda, akorát tenkrát jsem prohrála pětkrát v prvním kole. To si pamatuju moc dobře,“ vzpomínala Kvitová.

Petra Kvitová při utkání s krajankou Denisou Allertovou v 1. kole US Open.

Kevin Hagen, ČTK/AP

Letos je důvod jiný. Od Wimbledonu příliš nehrála, protože si v květnu natrhla sval v předloktí den před Roland Garros a antukový grandslam vynechala. V Londýně sice došla do osmifinále, ale poté jí začala ruka najednou nepříjemně otékat.

Přesně nezná důvod problémů a způsob, jak ruku vyléčit. Proto alespoň trénuje a hraje s kompresním rukávem, pod kterým má ještě tejp, aby otok limitovala. „Každá maličká pomoc se hodí. Necítím vyloženou bolest,“ řekla. Na novinku na ruce si musela zvyknout. „Jinak to nešlo. Trošku to klouže, takže to musím povytahovat. Na druhou stranu mě občas rozptylují jiné věci než moje hlava. Je to docela dobrý, akorát když je zpocený, tak je to blbý, ale beru to tak, že mi to pomáhá,“ řekla Kvitová.

Nyní je v New Yorku v napětí, jak se ruka po zápase zachová. Po prohře v Cincinnati totiž otekla. „To nebylo moc dobré, takže jsem v očekávání,“ pronesla dvojnásobná vítězka Wimbledonu. Po mediálních povinnostech spěchala na rehabilitaci. „Dávám tam elektriku, laser, manuálně se mi o to starají, bude lymfatická masáž a pojedu ještě do kryokomory. Nebude toho málo,“ řekla devětadvacetiletá tenistka.

Ve volném dnu už tradičně nechá ruku odpočinout od rakety. Znovu se bude věnovat rehabilitaci a lehké kondici. Ve čtvrtek vyrazí do boje s Petkovicovou. “Máš jí co vracet,“ připomněl jí hned trenér Jiří Vaněk maratonskou prohru z Melbourne.

Kvitová loni prohrála v prvním kole Australian Open s Němkou 8:10 ve třetí sadě po skoro tříhodinové bitvě. „Což nebyla žádná paráda. Celý zápas jsem se prala sama se sebou, tak doufám, že takhle to tady nebude. Může to být jenom lepší,“ řekla. Před zápasem má jedinou jistotu. „Dlouhý jako v Austrálii to tady nebude, protože tady je tie-break,“ upozornila, že na US Open končí sety zkrácenou hrou.