Rozhodčí? Chtěl jsem ho praštit, ne zabít, hájí se tenisový vztekloun

Vše začalo za stavu 5:5 a 40:40 v první sadě, kdy někdejší 23. hráč světa během výměny přestal hrát, protože míček z Nizozemcovy rakety podle jeho mínění skončil jasně v autu. Sudí byl nicméně jiného názoru.

To Bosňana, jemuž nyní patří až 125. místo žebříčku ATP, hodně vytočilo a rozjel sérii hádek s rozhodčím. Sudí jeho chování průběžně trestal, což roztáčelo Balkáncův vztek do ještě větších otáček.

Podle některých svědectví sudímu dokonce vyhrožoval, že ho zabije. Situace eskalovala tak, že Džumhur si zabalil rakety a odkráčel z kurtu. Ještě před tím si ale naposledy s arbitrem něco od plic a hodně zblízka vyříkal.

Podle vyjádření ATP byl Džumhur diskvalifikován. „Džumhur byl dvakrát trestán za nesportovní chování (varování, ztráta fiftýnu). Jeho neschopnost dokončit zápas vedla k jeho okamžitému vyloučení," stojí v prohlášení ATP pro Tennis Majors.

Sám hráč ale tuto informaci popřel.

„Je důležité, abych zdůraznil, že jsem nebyl diskvalifikován. Zvolil jsem dobrovolně odchod z kurtu. Prostě jsem nemohl unést, že se mnou někdo zachází takhle špatným způsobem a dělá si, co si zamane. Umpirový rozhodčí přímo ovlivnil zápas svými špatnými verdikty. Poslední kapkou byl míček za stavu 5:5 a 40:40. Byl to jasný aut, on vůbec nereagoval a já ztratil game," vysvětloval rodák ze Sarajeva.

Byť připustil, že byl hodně vzteklý, odmítal informace o tom, že sudímu Joshuu Braceovi vyhrožoval zabitím.

„Opravdu nevím, kde některé servery vzaly informaci, že jsem někomu hrozil zabitím. Pravdou je, že jsem supervizorovi řekl, že cítím nutkání umiprového praštit za to, co mi udělal. Na což mi supervizor odpověděl, že to není dobrý nápad, že bych si mohl hodně uškodit. Byl jsem hodně na nervy, ale nějak jsem se vzchopil a opustil kurt," pokračoval Džumhur.

„Upřímně se omlouvám, že jsem nedokázal uhlídat emoce a nechal se tím, co se mi dělo, takhle vytočit. Hlavně kvůli mojí rodině mě mrzí, že jsem neukázal, že jsem silnější, než vše co mi bylo způsobeno. Ale nebylo se mnou jednáno fér," dodal.