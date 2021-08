Uvědomuješ si, jaká to je kravina? Tenista si nemohl vyměnit trenky a nechápal bizarní výrok rozhodčí

První set v náročných podmínkách získal poměrem 6:4 Bublik, který si lépe poradil s horkým a vlhkým počasím. Na začátku druhé sady začalo pršet a zápas byl téměř na hodinu přerušen. Poté Medveděv vyhrál tři z následujících čtyř her a druhý set bral poměrem 6:3. Byla na něm však stejně znát značná frustrace.

Mohl za to fakt, že mu nebylo umožněno jít do šatny převléknout si spodní prádlo. Z jakého důvodu, není jasné. "Jediná šance, jak si vyměnit spodní prádlo, je támhle, ale tam jsou kamery," řekl Medveděv rozhodčí. "Jako v pohodě to můžu udělat, ale všichni mě uvidí," pokračoval Rus. Do striptýzu se mu ale před fanoušky evidentně nechtělo.

Více pozornosti než nepříjemnost s prádlem však upoutala situace ze třetí hry třetí sady při podání Bublika za stavu 0:2 a 30:0. Bublik zahrál parádní kraťas, který však Rus zvládl vrátit. Poté Kazach vytáhl super úder mezi nohama. Medveděv odpověděl smečí, jenže trefil svého soupeře, který navíc uklouzl.

Kazach Alexander Bublik během utkání s Medveděvem

Christopher Katsarov, ČTK/AP

Míček však dokázal vrátit přes síť a Medveděv předtím, než zahrál vítěznou smeč, se Bublikovi slovíčkem „sorry" omluvil. V tu chvíli však od umpirové rozhodčí Aurelie Tourte, která je známá z kauzy Djokovičova vyloučení z US Open, zaznělo „hidrance", tedy překážka ve hře.

Ani jeden z tenistů nechápal, co se stalo. „Zahlásila jsem překážku, protože jste během výměny promluvil," řekla sudí. Rozesmátý Bublik nevěděl, která bije, a ptal se, kdo to vlastně mluvil. Rozhodčí ukázala na Medveděva, který byl jejím rozhodnutím značně překvapen.

„Umíš si představit, jak hloupé tohle rozhodnutí je? To je vážně neuvěřitelný," nevěřil. „Tohle bude na tenisové TV, kámo," hlásil Medveděv. A měl pravdu. „I on se ti směje, chápeš to? To je neuvěřitelný, co jsi předvedla," říkal směrem k rozhodčí.

Ta rozhodla, že bod připadne Bublikovi a výměna se opakovat nebude. Oba hráči byli ze situace značně pobaveni, Medveděv se situací rozhodit nenechal. Zápas dotáhl do vítězného konce a v další fázi turnaje jej v pátek čeká Australan James Duckworth.