Bouzková - Čang Šuaj 6:2, 6:7, 6:3 Cenná výhra! Bouzková si na úvod poradila s nebezpečnou soupeřkou, Vondroušová je ve čtvrtfinále

Tenistka Marie Bouzková přešla v Lucemburku poprvé po třech měsících přes první kolo turnaje WTA Tour. Šestou nasazenou Číňanku Čang Šuaj, jež v neděli slavila triumf na US Open ve čtyřhře, porazila třiadvacetiletá Češka 6:2, 6:7, 6:3. Markéta Vondroušová porazila chorvatskou kvalifikantku Janu Fettovou 6:2, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále.

Nasazená pětka Vondroušová splnila proti hráčce z třetí stovky žebříčku roli jasné papírové favoritky za 77 minut. Utkání mohla stříbrná olympijská medailistka ukončit dříve, ale v druhém setu od stavu 4:1 dvakrát ztratila podání a dovolila Fettové vyrovnat. Další dva gamy ale získala dvaadvacetiletá česká tenistka a slavila postup.

Pražská rodačka Bouzková čekala na výhru v hlavní soutěži turnaje od půlky června, kdy postoupila do čtvrtfinále v Birminghamu. Poté postupně neuspěla v prvním kole ve Wimbledonu, Praze, San Jose, Montrealu, Chicagu a US Open. Černou sérii zastavila až v dnešní bitvě na úvod halové sezony, poté co po více než dvou a půl hodinách proměnila proti turnajové šestce a vítězce čtyřhry na US Open druhý mečbol.

V druhém kole se 84. hráčka světa Bouzková utká s Belgičankou Greet Minnenovou.