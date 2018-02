Životní závod Davidové. Rozklusala se na silnici, na nervy nebyl čas

Ve Světovém poháru byla nejvýš na 28. místě vloni v Ruhpoldingu. První start na olympiádě, a hned elitní patnáctka! Teprve jednadvacetiletá Markéta Davidová v sobotním sprintu potvrdila, že z ní může vyrůst velká závodnice. „Super," zvesela hlásila. „Sice v posledním kole už to hodně bolelo, ale i tak jsem si závod užila," ujišťovala.

Na vítěznou Němku Lauru Dahlmeierovou ztratila necelou minutu, na elitní desítku necelých deset sekund. „Jsem hrozně ráda, že to bylo takové v pohodě. Ani jsem na sobě necítila tlak z okolí, že by to měl být olympijský závod, takže jsem z něj neměla velké nervy," pochvalovala si Davidová.

Myšlenkám na olympijský debut se vyhýbala cíleně. „Co nejdéle jsem byla mimo, rozklusávala jsem se támhle na silnici," ukazovala na cestu u biatlonového areálu. „Vlastně jsem přijela a hned šla na start, takže nebyl ani čas na podobné myšlenky," líčila.

V novém roce se starty šetřila, na dvou Světových pohárech i vinou zkoušek ve škole absolvovala jen štafety, teď jí forma graduje. „Pojali jsme letošní rok tak, že vrcholem bude olympiáda. Přizpůsobili jsme jí přípravu, tak jsem ráda, že to vyšlo," libovala si svěřenkyně trenéra Jindřicha Šikoly.

Využít své dobré pozice může i v pondělní stíhačce. „Ze čtyřpoložkových závodů mám pořád trochu respekt, není to můj oblíbený závod," přiznává. „Ale budu bojovat," slibuje bojovně.