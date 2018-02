Samková ukázala sílu, zvládla i těžké období. Tatínek fandil seshora, věděla

V Turecku pro něj vyhrála a dokázala se skvěle připravit na olympijský vrchol. „Taťka by stejně brutálně fandil a teď fandí někde seshora," věří Samková. „Minule jsem koukala na jeho fotku, kdy měl medaili ze Soči a byl ze všeho hrozně nadšenej. Teď je mu líp," věděla bronzová snowboardkrosařka.

Psychickou sílu Samkové ostatně obdivují i členové jejího týmu. „Evka na podzim měla na podzim utržené všechny vazy v rameni, sílu v rukou má poloviční. Pak ji umřel táta, byl to hrozný boj s těmito věcmi. Je to něco neuvěřitelného," smekal reprezentační trenér Marek Jelínek. „Ještě před dvěma třemi dny bych tomu úplně nevěřil, ale když ráno před závodem vstala, doufal jsem a věděl, že je v rozpoložení, kdy to může cinknout a je to tam," jásal kouč.

„Je pravda, že ty poslední dva měsíce byly celkově blbý... Ani den před závodem mi nebylo hej, ale zase jsem si říkala, že to ježdění mě hrozně moc baví," popisovala Samková chvíle před svým medailovým bojem.

„Ona je fakt silná. Dokáže skvěle ovládat to, čemu se v té chvíli věnuje. Když jde na start, dokáže se věnovat jen tomu ježdění," ocenil v Pchjongčchangu Tomáš Kraus, dvojnásobný mistr světa ve skikrosu a manažer Samkové.