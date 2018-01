Jak na olympiádu? Žena nejlepšího českého krasobruslaře zvolila netradiční cestu

Absolvoval dvě olympiády, ve Vancouveru i v Soči skončil desátý. Do Pchjongčchangu míří krasobruslař Michal Březina zřejmě na své poslední hry. Ale rozlučková sezóna? Sedmadvacetiletý rodák z Brna si nechává otevřené obě možnosti. Konec by znamenal, že bude moct trávit víc času se svou manželkou Danielle, která ho doprovodí i na olympiádu. O tom, jak sháněla finance na cestu, vypráví i video u článku.

Ovlivní olympijský výsledek vaše plány?

Lidi se mě na to ptají od začátku sezóny. Trenér (Rafael Arutjunjan) za mnou ale přišel dva dny před odletem na mistrovství Evropy a řekl mi, že mě nenechá skončit, protože jsem konečně začal trénovat a předvádět takové jízdy a výsledky, abych byl v desítce na Evropě i na světě. A že si myslí, že ještě můžu něco dokázat.

Vy máte ze sebe stejný pocit?

Na letošní Evropě jsem byl připraven líp než na poslední dvě, což se potvrdilo na výsledku (8. místo). Cítím se podobně jako před olympiádou ve Vancouveru, což byla jedna z mých nejúspěšnějších sezón.

Tehdy od vás nikdo žádný velký výsledek nečekal, letos jste v podobné pozici.

Je pravda, že ode mě nikdo nečeká nějaké extrémní výsledky, ale na té Evropě jsem dokázal, že se mnou počítat musejí. Není to jako před dvěma třemi lety, kdy všichni věřili, že budu jezdit dobře, a já pak předvedl výkon, kdy jsem se za sebe styděl.

Jak se tváří na pokračování kariéry vaše americká manželka?

Ta z toho moc nadšená nebyla… Ale když na tom budu zdravotně dobře, všechno bude fungovat a ze sportu budu mít zase dobrý pocit, chtěl bych jezdit dál. Protože jsem schopný zase trénovat s dobrou náladou, není to tak, že bych se trápil, až ta hodina skončí. Jsem schopný odjet dva celé programy v jednom tréninku a stejně nejsem unavený.

S manželkou se ale asi moc často nepotkáte. Ona žije a pracuje v New Yorku, vy trénujete v kalifornském Lakewoodu.

Jezdí za mnou docela často, já se snažím být v New Yorku taky, když to jde. Není to ideální, ale oba víme, že to jednoho dne skončí. Samozřejmě bych byl radši, kdyby byla pořád se mnou, ale chápu, že pracuje v tátově firmě, která má základnu v New Yorku.

Poletí s vámi do Koreje? Finance na cestu sháněla i prostřednictvím darů od fanoušků.

Něco jsme sehnali, něco máme našetřeno, aspoň těch pár dnů by to mělo pokrýt. Americký svaz má program pro jejich sportovce, kdy jim sežene bydlení, letenky a stravování, ale stojí to 12 000 dolarů (téměř čtvrt miliónu korun) na týden. Z toho nám šly oči šejdrem, tak jsme se snažili shánět po vlastní ose.