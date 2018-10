Babča triumfovala na nejdelší distanci

Nedělní maraton v Chicagu uběhla i první olympijská vítězka v maratonu Joan Benoitová Samuelsonová, která triumfovala při premiéře žen v této disciplíně v roce 1984 v Los Angeles. V 61 letech dosáhla času 3:12:13. Nevydařil se jí plánovaný útok na světový rekord nad 60 let, ale svou kategorii vyhrála o více než dvacet minut.

Loni se musela startu v Chicagu vzdát kvůli zranění kolena. Běžela jen doprovodný závod na pět kilometrů. "Před rokem jsem stěží uběhla pětku. Byla jsem odhodlaná se letos vrátit a zvládnout ho celý," uvedla v pondělí na webu televizní stanice NBC.

Samuelsonová je jednou z nejuznávanějších amerických maratonkyň. Vedle olympijského zlata dvakrát vyhrála maraton v Bostonu a v roce 1985 triumfovala v Chicagu v tehdejším americkém rekordu 2:21:21.

V neděli běžela první maraton jako šedesátnice a chtěla zaútočit na rekord této věkové kategorie 3:01:30. To jí nevyšlo, ale užila si emotivní doběh se svou dcerou Abby. "Vrátíme se, protože obě chceme společně doběhnout pod tři hodiny. Byl to těžký den, ale dokončila jsem a cítím se dobře, takže to byl krok správným směrem," doplnila Samuelsonová.

V kategorii od 55 do 59 let je držitelkou nejrychlejšího času díky výkonu 2:50:33 z Bostonu 2013. Jednalo se o ročník, který poznamenal bombový útok v cílové rovince při doběhu pomalejších účastníků.