Sloni ji málem rozdupali. Ona ale dobrodružný život miluje

Britka Emma Timmis je žena, která se s dobrodružstvím v krvi už narodila. Nikdy nevysedávala v kanceláři, aby si vydělala na živobytí. Nikdy neřekla žádné výzvě ne. A vždy prahla po něčem mimořádném. A tak se stalo, že přeběhla jižní Afrikou napříč, projela Nizozemsko na kolečkových bruslích nebo si s plně naloženým kolem zajela na horolezeckou dovolenou do italských Dolomit. „Dobrodružství může zahrnovat spoustu zábavy a smíchu,“ říká i poté, co ji málem rozdupali sloni.

Emma miluje dobrodružství od nejútlejšího dětství. Rodiče ji často museli večer tahat domů násilím z nějaké bahnité louže, kde si hrála, nebo setřásat ze stromů, kam lezla se svým bratrem. Chvíli se dobrodružstvím také živila, dělala instruktorku outdoorových aktivit. Pak pracovala pro RSPCA, Královskou společnost pro prevenci krutého zacházení se zvířaty. Tam přičichla k charitativní práci, a právě proto jsou všechny její projekty od té doby s nějakou charitou propojeny.

Její dobrodružné výpravy jsou založeny na běhání, horolezení, cyklistice a bruslení. Mezi její nejpůsobivější počiny ale určitě patří přeběhnutí jižní části Afriky od břehů Atlantického oceánu k břehům oceánu Indického. 3974 kilometrů v 89 dnech. Ano, počítáte správně, to je ekvivalent více než 94 maratónů! Vše začalo nad větším než malým množstvím sklenek tequily s přáteli, kteří působili v Zimbabwe. Zkoušeli společně vymýšlet podporu charitativního projektu, když tu je napadlo, že by Emma mohla přes Zimbabwe běžet. To jí ale bylo málo. Když Afrika, tak napříč! Z Namibie až do Mosambiku! Na celou trasu si dobrodružka původně vyhradila 100 dní, k překvapení všech ale stihla projekt dokončit mnohem dříve.

Tento monstrózní projekt nebyl zdaleka jejím prvním. Jako lehčí přípravu zdolala už dříve Freedom Trail. Cyklostezku vedoucí napříč Jihoafrickou republikou si zkusila proběhnout. 57 maratónů v 57 dnech napříč běžecky nepříliš příznivým terénem. „Když děláte něco takového pro věc, v niž opravdu věříte a na niž lidé přispívají penězmi, nepotřebujete moc další motivace na to, abyste pokračovali, i kdyby to mělo být to nejtěžší, co jste kdy zažili," komentovala Emma později svou výzvu.

Další výzva spočívala v tom, že po 20 letech opět stoupne na kolečkové brusle. A když už, tak ve velkém stylu. Se svou nejlepší kamarádkou se vydala projet celé Nizozemsko. Jindy se s kamarádem rozhodli, v Manchesteru nasedli na bicykly obtěžkané vším potřebným pro přežití v horách a odjeli na sever Itálie, aby se tam pár dnů věnovali lezení. Mezi její nejdrsnější zážitky ovšem patří noc v Africe, kdy ze svého stanu slyšela blížící se stádo rozzuřených slonů produpávající si cestu porostem jejím směrem. „Miluji rozmanitost, miluji aktivní život a cestování. Snažím se tyto své vášně skloubit dohromady a vytvořit život, který mne naplňuje," prozrazuje dobrodružka svůj jednoduchý recept na spokojenost.