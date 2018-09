4 triky, jak ze spánku udělat tu nejlepší regeneraci

Většinu z nás hnali rodiče v útlém mládí do postele v pravidelný čas. Vstávalo se do školky a do školy, rodiče do práce. A jak jsme rostli, spánkové rutiny ubývalo, až se vytratila docela. Nyní se ale ukazuje, že to může být chyba. Spánek je nejdůležitější fází odpočinku a regenerace po prodělané fyzické zátěži. Nic než spánek nám nepomůže řádně se vyrovnat s tréninkem nebo závody. Jak z něj získat co nejvíce?