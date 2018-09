Kolenem sem, kolenem tam. Pečujeme o jeden z nejdůležitějších kloubů (IV)

Mrtvý tah jednonož

Jde už o pokročilejší cvik, do něhož byste se měli pouštět až po dostatečné přípravě. Ze stoje vzpřímeného sounož pokračujeme zanožením. Jakmile zanožovaná noha dosáhne své krajní pozice, tělo pokračuje do předklonu a uvolněná ruka na stejné straně jako aktivní noha směřuje co nejvíce dolů. Druhá ruka je opřena v bok.

Začínat můžeme zprvu zcela bez zátěže. Postupně si můžeme přidávat – zpočátku můžeme využít například jen láhev s pitím, malou jednoruční činku, větší činku, kettlebell... Zároveň báme na vyrovnaná záda. Ta mají společně s natahovanou nohou tvořit jednu linii. Stojná noha je mírně pokrčená, aby se opět zapojovala vnitřní část kvadricepsu.

Petersonovy výstupy

Opět jde o cvik skvěle aktivující VMO, tedy vnitřní hranu čtyřhlavého svalu stehenního. Pro něj už budeme potřebovat stabilní cvičební pomůcku. Cvičení začíná stojem vzpřímeným na jedné noze, druhá noha spočívá volně nad okrajem stupínku. Postupně snižujeme postoj tak, aby volná noha dosedla na podložku pod schůdkem na úrovni špičky stojné nohy (důležité!). Ruce jsou opřeny v bok.

S ohledem na kondici a aktuální stav cvičícího volíme výšku stupně, případně pro pokročilé přichází v úvahu i využití přídavné zátěže. To může být opět činka, kettlebell, zátěžový pás, zátěžová vesta apod.