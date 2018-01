Nevítané ozdoby na nohách (2.) Ach, ty bradavice!

Nás jako běžce budou zajímat ty, které se tvoří na chodidlech. Ty totiž na rozdíl od těch ostatních mohou bolet hodně a jejich léčba může trvat déle. Kůže na ploskách je silnější. Takzvaná plantární bradavice neroste na povrch, ale s každým krokem se zašlapává do hloubky. V místě tlaku (například při došlapu), se ozve. Podobně bolestivé bývají bradavice u nehtových lůžek.

Lidské papilomaviry se vyskytují všude kolem nás. Některé nepůsobí žádné onemocnění, jiné způsobují rakovinu děložního čípku nebo jiné kožní nemoci. Viry HPV jsou druhově specifické, mezi druhy se tedy nepřenáší. Lidé také za bradavice považují i jiné kožní novotvary, (stařecké změny či tzv. kožní rohy). Ty ale nejsou virového původu, léčí se tedy jinak a od sebe je pozná jen zkušený dermatolog, který také vybere optimální terapii.

Záludnost číhá u bazénu

Virus se přenáší dotykem a do podkoží se dostane malými oděrkami. Inkubační doba se pohybuje od několika týdnů po měsíce i léta, a tak může být přenašečem bradavic i ten, na němž dosud nejsou žádné vidět. Protože si tyto viry libují na kůži vystavené potu, jsou chodidla národa běžeckého ideální živnou půdou. Nejčastějšími pacienty jsou děti a mladí lidé – a pak lidé se sníženou imunitou, nebo léčení imunosupresivy. Semeništěm nákazy bývají místa, kde je teplo a vlhko: společné šatny a sprchy u veřejných koupališť, saun a welness center. Protože nevíte, jak poctivě se provozovatel o svůj stánek stará, doporučuje se nosit na podobných místech koupací pantofle. „Majitelé" bradavic by pak až do vyléčení na taková místa chodit neměli, aby je neroznášeli dále.

Jak se jich zbavit?

Současná dermatologie nabízí široké možnosti, jak bradavice léčit. Protože se některé rády vrací, je důležité v léčbě vytrvat, vše konzultovat se svým kožním lékařem a dodržet jeho doporučení.

Nejznámější a nejúčinnější je tzv. kryoterapie tekutým dusíkem. Ačkoli ji nejspíš znáte jako „vypalování", ve skutečnosti jde o velmi silné zmrazení (až to pálí). Ti, komu z podobné představy a líčení bolestivosti zákroku svými přáteli vstávají vlasy hrůzou na hlavě, se ale nyní nemusí tolik bát. Na rozdíl od dřívějších dob, kdy tekutý dusík (-196 °C) necitlivě „spálil" i okolní zdravou tkáň, se to díky nejmodernějším technologiím nestane. Moderní metody jsou daleko přesnější, citlivější, s přeným zacílením na ošetřované místo a s příznivější teplotou.

PÁR TIPŮ: Snažte se vyhýbat kontaktu s infikovanými jedinci, dejte pozor na sdílené sprchy a ručníky. Používejte desinfekční spreje do bot, měňte pravidelně své ponožky a punčochy. Ty upocené z tréninku co nejdříve vyperte.

Potvrzuje to i MUDr. Michal Sičák z kožní kliniky Derma Medical Clinic: „Kryochirurgické pero CryoPen nabízí moderní technologické řešení kryoterapie. Mikro-proud kryogenu (N2O) o teplotě -89 °C míří pod vysokým tlakem přesně na lézi, kterou chcete odstranit z kosmetických nebo zdravotních příčin. Penetruje do tkáně rychlostí 1 mm za 5 sekund. Útvar ve velikosti 2 mm tedy odstraníte za 10 vteřin." Přístroj skutečně vypadá jako pero, z jehož hrotu to při aplikaci na bradavici pěkně syčí a pění. Díky tenkému proudu kryogenu lze odstranit i malé útvary bez poškození okolní tkáně a bez rizika vzniku jizev. Zmrazení je sice krátkodobě bolestivé, bradavice však po zákroku rychle ustoupí a u těch menších často ani není třeba zákrok opakovat. Za několik dnů se vytvoří na zmrazeném místě puchýř, s nímž bradavice sama odpadne. Extrémní přesnost tu poskytuje maximální kontrolu nad ošetřením.

Lékaři mají ve svém arzenálu i další možnosti. Jednou z nich je odstranění bradavic laserem. Aplikace laseru je však dražší a je jich potřeba více. Bradavice lze odstranit i chirurgicky, mohou však recidivovat. V počátcích onemocnění je možno použít také kyselinu salicylovou či mléčnou, pokud však nezaberou, je třeba zvážit jiný způsob léčby.

Pomáhají babské rady?

Vlaštovičník, lapis, citronová kůra naložená v octě, obklady z česneku, nebo čajovníkový olej. Internet je plný nejrůznějších rad a diskusí se zkušenostmi lidí, kteří si někdy úspěšně pomohli alternativními cestami. Udávají, že při pravidelném potírání či s obklady na celou noc bradavice zmizely v průměru za týden. Při obkladech z octa a citronu se doporučuje okolí bradavice natřít vrstvou krému, aby kyselinka nepodráždila okolní kůži. Přípravky pro domácí léčbu nabízejí i v lékárnách (Bradavičník). Imunitní systém si někdy pomůže sám a bradavice ustoupí samy, nelze však na to spoléhat.

Co určitě ne?

Nevymačkávejte ani nevyřezávejte si bradavice nikdy sami. Neodbornou manipulací může infikovaná krev snadno nakazit své okolí a vytvořit tak další bradavice. Krvácet mají z čeho – novotvar má ve svém kořínku cévku, která ho vyživuje. Celý proces léčby se tak může značně prodloužit a znepříjemnit.