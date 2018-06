5 věcí, které nejspíš děláte špatně

Pro běžce je určitě důležitý běh a trénink a všechno, co s oběma věcmi úzce souvisí. To je v pořádku. Někdy je ale dobré podívat se na naši společnou zálibu z větší perspektivy, s odstupem. Možná nejde úplně všechny zdravotní potíže rozběhat, možná je někdy dobré pozměnit tréninkový plán a dost možná je opravdu dobré do tréninku zařadit i tak neoblíbené věci, jako je třeba strečink. Je dobré vyhnout se problémům z přetížení, dbát na správnou regeneraci i životosprávu a někdy se pustit i do něčeho méně populárního. Co by šlo dělat ještě lépe? Pět tipů napoví.