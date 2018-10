Nevídaný progres! Tak velké zlepšení světového rekordu nikdo nečekal

Světové rekordy se dají lámat ve všem možném. Třeba v pojídání vajec uvařených natvrdo nebo v upletení nejdelší vánočky. Ultravytrvalec Sebastien Roulier si svou cestu za světovým rekordem nijak neusnadňoval. I přesto se mu podařil průlom hodný dalšího samostatného zápisu do knihy rekordů.

Odkrojit ze světového rekordu na maratónské distanci hned půl hodiny se dnes skutečně nepovede každému. Světová špička se v současné době přetahuje o vteřiny, v nejlepším případě o minutu a něco. Přesto se Kanaďanovi podařil jinak nevídaný kousek.

Za svou disciplínu si zvolil maratón zaběhnutý tak, že před sebou tlačil další dospělou osobu v invalidním vozíku. Na montrealském Rock 'n' Roll Marathon se mu podařila neskutečná věc. Nejen že dokončil v top-10 ve své kategorii, zaběhnul maratón ve skvělém čase 3:01:24, ale navíc posunul světový rekord o půlhodinu. Dvaadvacetiletá pasažérka, kterou tlačil po celé trase před sebou, seděla ve vozíku speciálně zkonstruovaném pro běh.

Record Guinness pour Sébastien Roulier au Marathon de Montréal https://t.co/HeQr8tdiUp pic.twitter.com/isDoZfVcXV — ICI Estrie (@iciestrie) 24. září 2018

Dvojice si pochvalovala fandící davy, které jí pomohly i v druhé polovině, kde se trať závodu vydává do kopců. Ty jsou nepříjemné pro všechny běžce, pro ty, co tlačí dalšího člověka před sebou, obzvlášť.

„Cítím se, jako bych to byla já, kdo běží," svěřila se novinářům Marie-Michelle Fortinová, mladá žena, která v dětství prodělala mozkovou obrnu a od té doby je upoutána na vozík. Prý se už velmi těší, že si podobný speciální vozík sama obstará a bude na výběhy vyrážet se svým otcem.

Pro oficiální zápis do knihy rekordů bylo potřeba, aby běžec celou svou trasu natáčel a získal i očité svědky. Sebastien Roulier prý věděl, že dokáže zaběhnout maratón lépe než za stávajících rekordních 3:35. Dokonce si prý zpočátku pohrával i s myšlenkou, že by trať uběhl za méně než rovné tři hodiny. Kopcovitý terén v druhé půlce mu to ale překazil.