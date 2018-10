Evropa se pustí do křížku s Amerikou už tuto neděli

V neděli se běží jeden z nejznámějších a nejprestižnějších maratónů světa. Společně s Bostonem, New Yorkem, Berlínem, Londýnem a Tokiem patří do prestižní šestky World Marathon Majors. Co do počtu běžců se celosvětově řadí na čtvrté místo a chlubit se může i zlatou známkou mezinárodní asociace IAAF. Letošní ročník Chicago Marathon slibuje tuhé boje. Evropa versus Amerika!