Nespravedlivá diskvalifikace? Byl nejlepší, ale porušil pravidla

Daniel Mesfun z Eritrey byl nařčen z toho, že hrubým způsobem porušil pravidla soutěže. Na spadnutí byla i jeho diskvalifikace. Mesfun měl totiž po významnou část závodu zakryté startovní číslo. Jeho jasně viditelné umístění na hrudi patří mezi základní závodní pravidla jak podle IAAF, tak podle americké federace. Na druhou stranu se v konkrétních pravidlech daného závodu objevilo pár nejasností, a tak rozhodující pořadatelé neměli zdaleka lehkou práci.

Mesfun si dle svého vlastního vyjádření přes závodní dres převlékl další triko, protože mu zhruba v půli trati začínala být zima a dostával křeče. Triko si poté vysvléknul až těsně před cílem, takže jeho startovní číslo bylo opět jasně viditelné. Na trati závodu ovšem probíhala hned dvě klání ‒ na maratónskou a půlmaratónskou vzdálenost. Protestující účastníci argumentovali tím, že Eritrejec mohl ostatní maratónce zmást, protože jej mohli pokládat za účastníka půlmaratónu a nepřikládat faktu, že je předběhl, žádnou váhu. To bylo skutečně na pováženou.

Celé dva dny po ukončení závodu nakonec padlo finální rozhodnutí: Daniel Mesfun zůstává oficiálním vítězem závodu. Zcela jednoznačně došlo k porušení pravidel, na druhou stranu druhý maratónec v cíli jasně věděl, že Mesfun je jeho konkurentem a běží maratón. Mesfunova chyba nebyla úmyslná a neměla za cíl kohokoli uvést v omyl s úmyslem získat nezaslouženou výhodu.

„Pan Terer (druhý v cíli) připustil, že by nebyl schopen pana Mesfuna v rozhodném okamžiku předběhnout, a to pro nás bylo velice závažným argumentem," stojí v oficiální zprávě. Jinými slovy: Zásadní chyba se stala, na diskvalifikaci vítěze to ale není. Nikdo z protestujících totiž nezpochybňoval fakt, že Mesfun vyběhl ze startu společně s ostatními a vlastními silami zdolal celou délku závodu. Jeho poctivě dosažený čas 2:16:32 tak nakonec přeci jen zůstal i časem oficiálního vítěze.