TEST: Odolná powerbanka Goal Zero Venture 30 ‒ chytrá energie sbalená na cesty

Ne že bych už nějakou tu powerbanku neměl. Když jsem se ale chystal na určitě mnohahodinový běh z nejvyššího bodu České republiky ku Praze, netroufal jsem si vůbec uvažovat o tom, že bych si nějakou z nich vzal na cestu. Jedna je zbytečně, ale hlavně příšerně těžká a velká, druhá je sice malá a lehká, ale její kapacita zprudka zaváněla nedostatečností. Co teď? Musel jsem pořídit zlatou střední cestu. Zlatou vahou, kapacitou a koneckonců i vlastnostmi.

Když se chystáte běžet dnem i nocí a možná ještě dál, respektive déle, sáhnete po možnosti, jež vám nabízí věrnost, když zaprší, věrnost, když sebou nedejbože někam fláknete, ale hlavně věrnost, když dojde na zvýšené energetické nároky. A když navíc přijde i informace, že je ze všech nejchytřejší a nejkrásnější, není snad už pochybností o tom, která že bude ta pravá.

Odolná powerbanka Goal Zero Venture 30 - detail ovládacích tlačítek.

Kapacita 7800 mAh mě uklidnila. Moje postarší sportovní hodinky už nevydrží ani osm hodin, bude potřeba je nabíjet několikrát. O čelovku nemám strach, ta určitě vydrží déle svítit než já běžet. Telefon taky bude nejspíš potřebovat transfuzi nových voltů ještě po cestě a bezdrátová sluchátka jakbysmet. Takže nároky tu máme vcelku značné. Úkol jako šitý pro novou powerbanku!

Odolná powerbanka Goal Zero Venture 30 - kontrolky hlásí: Plně nabito!

Černá škatulka s jedovatými žlutozelenými prvky vydrží jakékoli počasí. Certifikace IPX6 je příslibem odolnosti i proti silným proudům stříkající vody. Pogumované tělo dává tušit, že hrubé zacházení zde také nebude problém. Co ale muži na kráskách obdivují nejvíce, je samozřejmě jejich chytrost. A Venture 30 chytrá je, posuďte sami: Pro nabíjení každého přístroje můžete využít standardní dobíjecí režim. Mnohem lepší a rychlejší výsledky ale slibuje režim rychlonabíjení. Powerbanka si po připojení přístroje „omaká" jeho charakteristiky a jim přizpůsobí následné nabíjení. Navíc si jednou takto připojený přístroj powerbanka zapamatuje, takže po jeho dalším připojení automaticky naskočí do rychlonabíjecího režimu a dá přístroji přesně to, co potřebuje.

Odolná powerbanka Goal Zero Venture 30 - integrovaná lampička není žádné šidítko.

Další třešničkou na už tak luxusním dortu je přidružená lampička o světelném toku až 65 lumenů. Přístroj běžně komunikuje s uživatelem pomocí pěti modrých LED. Na stejných pozicích jsou umístěny i bílé diody poskytující v případě nouze světlo o třech intenzitách nebo soustavné blikání či vyblikávání signálu S-O-S v Morseově abecedě.

PLUSY značná kapacita akumulátoru odolné tělo možnost nabíjení dvou přístrojů najednou celkem 3 konektory (2x USB, 1x micro USB) 5 kontrolek stavu akumulátorů/nabíjení (frekvence blikání = rychlost nabíjení) funkce chytrého nabíjení (pamatuje si daný přístroj) 5 bílých LED s 5 různými režimy světla (možnost S-O-S) možnost zároveň dobíjet i svítit lampičkou parádní a promyšlený design MINUSY složitější nastavování režimu svítilny HMOTNOST 253 gramů (powerbanka včetně originálního kabelu) 15 gramů (samotný originální kabel) CENA 2790 korun

Dvě ovládací tlačítka, jedno pro nabíjení, jedno pro ovládání lampičky, jsou chytře „utopena" pod úrovní pogumovaného okraje, takže nabíječku můžete položit i „obličejem" dolů a k nechtěné aktivaci knoflíků nedojde. Velmi elegantní je také řešení přiloženého kabelu. Ten při přepravě slouží jako jakýsi špunt do dvou z celkově tří konektorů (standardní USB ‒ micro USB). Od jednoho boku přes spodní část na druhý bok přístroje se plochý a odolný kabel vine s elegancí lstivého hada. Ve spodní části powerbanky vytváří rafinované očko, za nějž lze přístroj bez problémů zavěsit třeba právě ve chvíli, kdy jej používáte jako zdroj světla.

Odolná powerbanka Goal Zero Venture 30 - za vzniklé očko ji můžeme zavěsit.

Třetí standardní výstup USB najdeme v horní části, ten zůstává nekrytý. Powerbanku lze dobíjet jakýmkoli ze tří vstupů, nemusíte tedy jako u jiných nabíječek neustále kontrolovat, zda jste správně trefili „in" nebo „out".

Tato černo-zelená krabička je důkazem toho, že i věci v zásadě s velmi jednoduchou funkcí, lze vytvořit jako chytré a víceúčelové. Věřím, že s Venture 30 nás čeká ještě mnoho AD-Venture, dobrodružství. Minimálně třicet určitě!

