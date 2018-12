TEST: Běžecké ponožky Stance Early Riser Crew ‒ se signaturou legendy

Už v obchodě si nejspíš všimnete, že tahle americká značka věnuje ponožkám výsadní péči. Ponožky pečlivě naaranžované ve vyvedeném designovém obalu, který zpředu nese informací tak akorát, aby vás kousek zaujal a zároveň neunavil přílišným marketingem. Na ponožce, jejíž jméno končí všeříkajícím slovem Run, je oproti ostatním modelům jeden řádek navíc. Nese jméno Tondy Krupičkovic, po americku Anton Krupicka, přičemž i Američané už se jeho jméno naučili správně vyslovovat s háčkem nad C, ačkoli on sám si ho tam už nepíše: „Crew-pitch-kuh". Jméno slavného amerického ultramaratonce a milovníka hor s českými kořeny je, myslím, i u nás notoricky známé.

Běžecké ponožky Stance Early Riser Crew: Silueta probouzejících se hor vás namotivuje.

archiv autorů

Samotná firma je na trhu s textiliemi ještě stále malé bejby, vznikala až na sklonku roku 2009 nápadem čtyř mužů, kteří v ponožkách viděli velký a velmi nevyužitý potenciál. Dnes jsou ponožky s logem Stance k dostání ve více než čtyřech desítkách zemí světa, Českou republiku nevyjímaje. Už v roce 2015 se staly oficiální ponožkou NBA, a to už v Americe něco znamená.

Běžecké ponožky Stance Early Riser Crew: Nesmazatelný zápis Krupičkovic Tondy do historie.

archiv autorů

Banda fuseklových mágů to za pár let dotáhla opravdu velmi vysoko. Stojí za tím určitě jejich stěžejní nápad absolutně předefinovat ponožku jako takovou. A začali hezky od vlákna, z něhož se látka ponožek spřádá. Samozřejmě ho mají patentované a pokud je pravda, co tvrdí katalog, vydrží dvakrát delší nasazení než výrobky pěti nejzastoupenějších značek na světovém trhu. Zároveň by měly odvádět o 20 % rychleji vlhkost od těla a eliminovat 99,95 % smrad produkujících bakterií.

Běžecké ponožky Stance Early Riser Crew: špička s neznatelným švem.

archiv autorů

Krupičkův model je z těch, které se svou délkou natahují téměř do poloviny lýtek (typ „Crew"; jinak se vyrábí ještě „Quarter" těsně nad kotníky a „Tab" těsně pod kotníky). Takové mám nejraději, protože nejlépe a nejvíce hýčkají tolik potřebnou a tolik choulostivou Achillovu šlachu. Ponožky jsou příjemně mírně kompresní, což jim mimo jiné propůjčuje pro běžce i tolik důležitou stabilitu na noze. Správná fuska by se nám na chodidle neměla ani hnout, aby přebytečná frikce zbytečně nedráždila pokožku.

Běžecké ponožky Stance Early Riser Crew: detail polstrování chodidla.

archiv autorů

A protože je Krupičkovic borec znám svou láskou k horám, nelze jinak než mít na ponožkách siluety hor linoucí se z tmavě modrých údolních temnot na sluncem prosvětlené příkré svahy. Horní okraj ponožky je držen co nejplošší, takže se nezařezává do nohy jako jiné. Zakončení špičky neznatelným švem je samozřejmostí. Každé chodidlo má svou vlastní ponožku, drží se striktní rozlišení na levou a pravou. Má to svoje opodstatnění i vzhledem k polstrování po bocích nártů. Vhodným běžeckým doplňkem je logo značky v reflexní úpravě, které vám zezadu na achilovce bude pomáhat s pasivní bezpečností.

Běžecké ponožky Stance Early Riser Crew: detail polstrování chodidla.

archiv autorů

I materiálové složení je na téhle ponožce velmi zajímavé. Ze 71 % ji tvoří polyester, z 19 % nylon. Pak v ní najdeme ještě stopová 5% množství elastanu a dokonce přírodní česané bavlny.

PLUSY tenký bezešvý materiál antimikrobiální úprava zvýšená odolnost dobrá prodyšnost a odvod vlhkosti mírná komprese pěkný design reflexní prvky v zadní části MINUSY někteří mají u některých modelů problém s barevností HMOTNOST 57 gramů (velikost L, US 9-12) CENA 495 korun

Přes prvotní pocit větší velikosti ponožky velmi dobře seděly. Stačilo je jen poupravit ponožku, tak aby pata seděla na odpovídajícím místě, pak už se ponožka sama chodidlu přizpůsobovala. V botě se tak ponožky nehrnuly, neklouzaly a ani při běhu nevytvářely tlak. Uvítal jsem bezešvé špičky, ale to už je asi u většiny sportovních ponožek standard. Evidentně velmi dobře odvádějí pot. Přestože se jedná o vyšší ponožky, na lýtku velmi dobře sedí, neshrnují se ani neškrtí a nevytváří žádné otlaky.

Běžecké ponožky Stance Early Riser Crew: Reflexní logo vhodně umocní vaši pasivní bezpečnost.

archiv autorů