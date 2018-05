TEST: Čelovka Ledlenser Neo 10R – čelovka i hruďovka pro náročné běžce

Rukama třesoucíma se nedočkavostí se začínám dobývat do krabičky nové běžecké čelovky od německého výrobce. Je to novinka v mnohém speciální a já se už zase začínám těšit na noční tréninky, i když letní slunce má také něco do sebe. U Ledlenserů si na běžce tentokráte připravili hned několik vychytávek, které vás přinutí milovat i ta nejtemnější zákoutí vašich běžeckých okruhů. Voděodolná, zoomovatelná čelovka a hruďovka v jednom s napřímo dobíjeným akumulátorem, stavovou diodou a možností zvýšené ochrany battery packu ‒ seznamte se!

Už na samotném balení vás zaujme červená doplňková nálepka s nápisem „Včetně hrudního pásu". Z nákresu je jasné, že nejde o další vychytaný nástroj na měření tepové frekvence, ale o jinou možnost montáže svítidla. Podle svých preferencí tak můžete z jedné krabičky vytáhnout dva různé modely: Máte raději světlo na hlavě? Pak využijete čelovou sestavu. Máte raději světlo posazené níže a nezávislé na pohybech hlavy? Pak sáhnete po dodávané hrudní sestavě.

Hrudní montáž sestává ze dvou měkkých pružných pásků variabilní délky, zadního plastového dílu pro jejich křížení a krátkého pružného pásku se dvěma speciálními přezkami, který ponese hlavu svítidla uprostřed vaší hrudi. Nejprve je ovšem třeba zásahu šikovných rukou. Ne nadarmo je součástí balení i samostatný návod na převýchovu čelovky v hruďovku. Není to úplně jednoduché, montáž lze ale úspěšně využít jako večerní zábavnou hru pro celou rodinu. Dá to chvíli dumání a nastavování, ale nakonec bude vaše mise jistě úspěšná ‒ voilà, hrudní svítilna je na světě!

Běžecká čelovka Ledlenser Neo 10R - hrudní sestava, pohled zpředu.

archiv autora

Perfektní je umístění takového svítidla za mlhy, nebo když běžíte kolem vodního toku. Běžnou čelovou svítilnou osvítíte jen nejbližší vodní kapénky, které hodně z vyzářeného světla odrážejí zpět. Výsledkem je bílá tma před vaším zrakem. V takovém případě zafunguje hruďovka stejně jako mlhová světla na vašem autě ‒ silně osvítí terén pod vámi zdrojem co možná nejníže k povrchu a vy tak i přes krajně nepříznivou viditelnost přeci jen docela dobře vidíte. Světlo nezávislé na otáčení hlavy oceníte i v případě, že patříte ke zvídavým běžcům, co se neustále někde rozhlížejí. Čelovka pak následuje zvídavý pohled, ale její paprsky už zpravidla nedosáhnou na terén před vámi, takže ho nemůžete vnímat ani periferně. Někdy přijde vhod i něco vidět a zároveň to neosvětlit. Třeba další běžce, které máte po boku a čas od času k nim v družné noční konverzaci otočíte pohled. Někdo v drsnějším terénu nebo i nepřehledné městské džungli nejraději používá dokonce hned dva světelné zdroje, z nichž jeden je právě na hrudi a druhý na čele. Možností je více a záleží jen na vašich preferencích.

Neo 10R najdete v krabičce smontované a připravené k použití ve tvaru čelovky. Chtělo by se říct „klasické čelovky", ale ona ani zdaleka klasická není. U nového Ledlensera už tradičně najdeme lehkou výklopnou hlavici s horním spínáním, ale hlavně s regulovatelnou šíří světelného kužele. Od ní vede kablík k novátorskému battery packu. I tady už najdete Li-ion akumulátor typu 18650, na který funguje třeba i automobil Tesla. Slušivý battery pack je uložen vertikálně a jeho úchytka spoluvytváří širokou základnu pro týlní rozšíření nosné čelenky. Bateriové pouzdro je osazeno diodou informující o stavu baterie či dobíjení (její červené světlo při provozu tvoří také malé „koncové světlo" běžce) a konektoru micro USBpod gumovou krytkou. Z pouzdra vede spirálový kablík k hlavici světla. Ještě než k ní úplně dovede, je přerušen sofistikovanou, zámečkem opatřenou spojkou.

Běžecká čelovka Ledlenser Neo 10R - čelní pohled.

ledlenser.cz

Ta umožňuje vodivé propojení rozdělit a do soustavy přidat další prvek ‒ prodlužovací kablík o délce jednoho metru. Možná vám to u čelovky přijde zbytečné, ale když se ocitnete v extrémnějších podmínkách, pochopíte. Prodloužením přívodního kabelu si připravíte možnost uložit battery pack do ještě většího sucha nebo tepla. Moderní akumulátory dnes vydrží poměrně hodně, zvládnou i nějakou tu teplotu pod bodem mrazu, nicméně jejich výkon může být negativně ovlivněn. Pokud budete chtít svítit i ve velkých mrazech, je lepší bateriové pouzdro strčit do kapsy blízko těla. Když byste se chystali s čelovkou třeba plavat, je rovněž dobré umístit battery pack do nepromokavého obalu. Svítilna oplývá certifikací IP54, což znamená vysokou ochranu proti proniknutí prachu a ochranu proti vodě stříkající ze všech stran. Největší Achillovou patou čelovky bude nejspíše konektor pro nabíjení akumulátoru. To už jsme se ale dostali na úroveň opravdu krajních podmínek. Na běžné využívání čelovky v běžných (i deštivých a bouřivých situacích) si vystačíte se základní sestavou. Německý výrobce vám chce pouze dát maximální možnosti variability.

PLUSY výklopná hlava s proměnlivou šíří světelného kužele hmotnost rozdělená mezi světlomet a battery pack nový výkonný akumulátor možnost volby mezi čelovkou/hruďovkou zvýšená odolnost proti prachu a vodě nosná čelenka s reflexními prvky a karabinkou rozšířená čelenka v oblasti týlu výběr ze 3 režimů softwarový zámek proti nežádoucí aktivaci přímé dobíjení přes micro USB stavová dioda sloužící zároveň jako „koncové světlo" možnost umístění battery packu do batohu či kapsy (prodlužovací kabel přiložen) MÍNUSY horší manipulace se zoomem v rukavicích u hruďovky za běhu trochu poskakuje battery pack HMOTNOST 181 gramů (čelovka, včetně akumulátoru) 37 gramů (prodlužovací kabel 1 m) 51 gramů (hrudní strap) CENA 2690 korun

Ledlenser se už před časem stal synonymem pro zoomovatelné čelovky. Ani tady neopouští svou tradici. Vroubkovanou korunkou otáčíte dvěma prsty přímo na hlavě a šíři světelného kužele nastavíte tak, aby ozařovala cestu před vámi v požadované šíři. Samozřejmě platí, že čím užší kužel je, tím dále světlo dosvítí. Tímto způsobem vlastně můžete regulovat intenzitu osvětlení bodu vašeho zájmu, aniž by bylo nutné přepínat režimy samotné čelovky. Druhou věcí, kterou je německá firma dobře známa, je široká škála nastavení díky zabudované elektronice. Nejinak je tomu i u Neo 10R. K dispozici jsou hned tři různé režimy osvětlení, z nichž vybíráme podržením tlačítka na počet sekund udávaný v návodu. Jednoduše pochopitelný a mezinárodně srozumitelný obrázkový návod s německou precizností udává, co jsou jednotlivé režimy zač. První dva režimy nabízejí tři různé intenzity světla od 600 přes 250 až po 10 lumenů. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, jaká intenzita se zapne na první stisk tlačítka. Je tak na vaší volbě, zda upřednostníte na jeden klik „plnou palbu" nebo spíše úsporný režim. Zabudovaná elektronika bude postupem času po krocích snižovat intenzitu s tím, jak se bude vybíjet akumulátor, a zajišťovat tak co možná nejdelší provozní čas svítilny.

To třetí možní režim je úplně odlišný. Nabízí jen dvě intenzity světla – silnou a slabou, ovšem za neutuchající snahy elektroniky udržet konstantní světelný tok. Doba použití bude poněkud kratší, ale zase máte jistotu, že až do poslední možné chvíle budete svítit stále stejnou intenzitou. Chytrá elektronika vás také upozorní na téměř vybitý akumulátor – při zbývajících 10 % kapacity na vás světlo třikrát krátce blikne. A k dispozici je i softwarový zámek proti nechtěnému aktivování světla při transportu. Stačí spínač čelovky podržet na 19 vteřin a je zamčeno. Opačný postup je stejný, ale trvá už jen 5 sekund. Úspěšná aktivace/deaktivace se projeví čtyřmi, resp. jedním bliknutím hlavního světla.

Celkově jde u Neo 10R o promyšlené svítidlo, které dobře a pohodlně sedí na hlavě. Jeho výhodou je rozložení hmotnosti do přední a zadní části hlavy, příjemná měkká čelenka s reflexními proužky, zoom a nový typ akumulátoru s dobrou výdrží. Čelovka udělá radost hlavně techničtějším běžcům s nabitým tréninkovým programem, kteří potřebují dlouhou výdrž akumulátoru, odolnou techniku, která je schopná se přizpůsobit měnícím se nárokům v závislosti na okolních podmínkách. Kvalitě a způsobu zpracování v zásadě není co vytknout. Snad jediný problém, na který můžete narazit, je zhoršená manipulace se zoomovací korunkou světlometu v rukavicích. Někomu by také v případě hrudní montáže mohlo vadit drobné poskakování bateriového pouzdra za běhu. To lze ale snadno eliminovat vycvaknutím battery packu a jeho umístěním do kapsy a pod.