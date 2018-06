TEST: Skládací láhev HydraPak Stash 1l – budete koukat jako puk

Kalifornský HydraPak je známá firma, minimálně co se všemožných měkkých lahví, lahviček, rezervoárů, hydratačních vaků a dalších nádob týče. Tentokráte se do našeho testu dostává novinka Stash o objemu jednoho litru, která potěší za současných veder snad všechny. Pokud se ve volných chvílích kromě běhu rádi zabýváte třeba také turistikou, vysokohorskou turistikou, kempováním, sjížděním divokých řek nebo jen přežíváním uprostřed zuřící civilizace, může být právě tahle láhev váš šálek kávy.

Stash je další unikátní řešení pro vaši hydrataci nejen na běžeckých cestách. Je to jakýsi kříženec měkké láhve (soft flask) s běžnou láhví „tvrdou". Po soft flasku zdědil měkké, poddajné a odlehčené tělo. Z tvrdé láhve mu zůstalo hrdlo a dno. Vstup široký zhruba 55 milimetrů umožňuje velmi rychlé naplnění nádoby, ale třeba i její důkladnější čištění. Hrdlo nese závit a uzavírá se širokým, plochým víčkem. Kruhové dno nádoby je zespodu opatřeno plochým očkem, které využijete nejen při vysoušení láhve, ale hlavně při jejím balení a rozbalování.

Celá nádoba je totiž řešena jako skládací. Oblé hrany dna a obruby hrdla do sebe zapadají, a tak v případě, že máte láhev prázdnou, stačí tělo (při povoleném víčku, aby mohl unikat vzduch) šroubovitě protočit a obě části do sebe zaklesnout. Vzniká tak úhledný „puk". Sbalená láhev se vejde do dlaně a zabere pouze čtvrtinu místa oproti své plné variantě. Víko v sobě nemá žádné gumové těsnění. Nemůžete jej tak ztratit, zničit a podobně. K výbornému těsnění stačí přesně dosedající plochy hrdla a víčka. K přenášení, zavěšování, upevnění na batoh a podobně, slouží v horní části láhve pevné měkké oko.

TIP Než začnete láhev používat, vypláchněte ji několikrát důkladně horkou vodou. Z velké části se tak zbavíte umělohmotného zápachu z výroby.

Láhev asi nevyužijete, když si půjdete na pár kilometrů zaklusat někam do parku. Situace se ale radikálně změní, když se vydáte na delší pouť a třeba přímo do hor. Někdo dá možná přednost nějaké variantě hydratačního vaku s hadičkou, někdo ale nejrůznější obdoby „dromedářích pytlíků" nemá rád, a tak sáhne po alternativě. Výhodou sbalitelné láhve je její mnohem větší univerzálnost. Ačkoli s vakem má jednu důležitou vlastnost společnou: Svůj objem může přizpůsobovat objemu přepravované tekutiny. Jinými slovy nemusíte v nádobě přepravovat žádný vzduch a vyhnete se tak nepříjemnému šplouchání při každém kroku. Bonusem navíc je, že láhev jak v prázdném, tak v plném stavu dobře stojí na podložce, nemusíte se tak obávat jejího samovolného zvrhnutí.

PLUSY skládací široký vstupní otvor láhev stojí v prázdném i plném stavu nízká hmotnost vysoká mechanická a teplotní odolnost odměrná stupnice očka z obou stran MÍNUSY zpočátku chemický odér HMOTNOST 109 gramů CENA kolem 500 korun

Láhev je průsvitná, takže na první pohled vidíte, kolik tekutiny v ní zbývá. Na boku má navíc natištěnou měrku po 10 ml, se zvýrazněnými stovkami. Výrobce ručí za bezproblémové použití do teploty +60° C. V rámci redakčního testu však nádoba bez problémů a bez protékání ustála i test vařící vodou přímo z varné konvice. Dobře snáší i teploty pod bodem mrazu. Široký vstup do láhve má ještě další výhodu: Nádobu lze využít i zcela opačným způsobem – v případě nouze do ní lze umístit předměty, které chceme před vodou a vlhkostí uchránit.

TIP PRO POKROČILÉ Pokud láhev budete zanedlouho znovu používat, ale obáváte se množení mikroorganismů, jedním z možných řešení je její skladování v mrazáku.

Stash je i přes svou značnou měkkost velice pevná nádoba. Bez problémů snášela i situace, kdy na ní člověk seděl nebo stál. 70 kilogramů živé váhy ustála bez poškození, bez protékání, zkrátka bez mrknutí oka. Její měkké svařované tělo můžete podrobit zkouškám své síly – a s největší pravděpodobností se vám láhev nepodaří nijak poškodit. Plus má samozřejmě také za krásný design a fakt, že neobsahuje ani PVC, ani bisfenoly.