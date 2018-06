TEST: Běžecké trenky Mizuno Aero 4.5 Short ‒ vaše nová zbraň při soubojích s vedry

Běžecké trenýrky, to není žádná lecjaká věc. Od nich se odvíjí závodní pohodlí a komfort pánů běžců. To ony rozhodují, jak dlouho po závodech budou chodit s nohama podivně zkroucenýma do O a jak dlouho nebudou moci plnit funkci plnohodnotného člena své mladé rodiny. Trenky jsou zkrátka veledůležitá věc a při jejich výběru není radno spěchat nebo některé jejich nedostatky blahosklonně přehlížet. Sednou vám ty japonské?

Běžecké trenýrky, šortky, kraťasy mívají většinou ve svém typovém označení jakési číslo. Někdy je to číslo naštěstí doplněno znakem ″, takže jednou přeci jen každý běžec dochází poznání, že jde o určitý rozměr trenek v palcích. Zcela konkrétně jde o délku vnitřního švu nohavice. 4,5 naznačuje, že jde zhruba o 11,5 centimetru, šortky nepříliš dlouhé. Ne nadarmo říkají Britové takovým modelům laškovně „pedo-shorts", kraťasy pro pedofily. My se už nad těmito pomluvami můžeme jen vědoucně a přezíravě pousmát. Kdo někdy běžel opravdu rychle nějaké delší závody za příšerného vedra, ví, že bez takového modelu se žádný šatník skutečného běžce neobejde.

Šortky doplňují novou kolekci „Aero", kterou už reprezentovalo triko Aero Tee, nebo závodní nátělník Elite Aero Singlet. Jak už název napovídá, jedná se o velmi vzdušné a lehké oděvní součástky určené pro rychlé a výkonné běžce, kteří to už se svým koníčkem myslí opravdu vážně. Šedo-černé trenky doplňují v sérii ještě černo-modré a černo-křiklavě žluté modely. Testovaný šedivý model vypadá na první pohled trochu obyčejně, ale naštěstí opravdu jen na ten první.

Základ z jemného šedivého polyesteru a elastanu doplňují po bocích dvě široké černé vsadky s jemným síťováním, které zároveň tvoří také polovinu otevřeného rozparku. Dobré ventilaci nahrává i perforace laserem vyvedená ze stran jak na předním, tak také na zadním díle. Japonský výrobce nezapomněl ani na prvky pasivní bezpečnosti, a tak trenýrky zboku opatřil velkými „skobovitými" odrazkami a reflexním logem vpředu. Zezadu jistě potěší také rozměrnější kapsička na zip, do níž sice mobilní telefon nevměstnáte, ale třeba balíček papírových kapesníčků s klíči od bytu se tam určitě vejde.

Dnes už v podstatě všichni výrobci své trenýrky pečlivě „odpedofilizovávají", tzn. zabraňují nechtěnému vyklouznutí pánského ústrojenství z nohavice ven, do veřejností kontrolovaných prostor. Jinými slovy všívají do šortek ještě vnitřní slipy. Tady je najdete v jednoduché, leč krajně účinné podobě ‒ sešité jen ze tří kusů a po okrajích jednoduše naplocho obšité gumičkami. Jemná látka více elastická do stran než v kolmém směru už se postará o zbytek. Právě tady platí: méně je někdy více. Čím méně švů, tím zpravidla pohodlnější slipy jsou. U šortek Aero se to zcela potvrzuje.

PLUSY lehké a komfortní vnitřní slipy s minimem švů zadní kapsička na zip velké reflexní prvky drobné větrací otvory řezané laserem pohodlné stahování nezakončenou šňůrkou MÍNUSY zatím neodhaleny HMOTNOST 108 gramů CENA pod 1000 korun

Celek doplňuje pružný pas vyvedený v červené barvě a s logem výrobce. Plochá elastická stahovací šňůrka ani zde nemá zakončení, ale vykukuje ze svého tunýlku ve formě očka. To je zřejmě praktičtější řešení, než aby nám neustále někde bimbaly dva konce tkanice. Takto jen v případě potřeby uděláte na očku jednoduchý uzel, o zbytek se už postará elasticita šňůrky.

S trenkami jsme prožili mnoho hezkých kilometrů za jinak značně nehezkých veder a společně si vyzkoušeli i maraton. Výbornou ventilaci a lehkost doprovázel komfort jednoduše a s rozmyslem spíchnutých vnitřních slipů, takže se všechno odehrálo bez odřenin nebo opruzenin. A když si jdeme společně zaběhat večer, spoléhám na jejich velká odrazková pole. Co víc si přát? Snad jen, aby to v nich běhalo ještě rychleji!