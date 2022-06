Chlapci, a kdo je tady jednička?! Spartu čeká v nové éře i konkurs na gólmana

Tři brankáře v ligové sezoně vystřídali, králem mezi tyčemi se nestal ani jeden z nich. Florin Nita odchytal 15 zápasů, Dominik Holec a Milan Heča po deseti. Fotbalová Sparta nezískala žádnou trofej snad i proto, že její gólmani prošli velkou rošádou. „Prorotovali se tři brankáři a pak nebyla jasná jednička. Když to vidíte zpětně, tak to nebylo dobře a týmu to uškodilo,“ přiznal sportovní ředitel Tomáš Rosický při hodnocení minulého ročníku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Sparty Florin Nita slaví výhru.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Hořkých paradoxů najdou na Letné při bilancování sezony vícero. Jedním z nich je určitě skutečnost, že mistrovská Plzeň vynesla v bitvě o titul jako jeden z hlavních trumfů brankáře Jindřicha Staňka, odchovance Sparty. Letenští stabilní jedničku nenašli, stejně tak ani Slavia, která přebírala mezi Kolářem a Mandousem. Staněk měl v sezoně vynikající formu, mezi tyčemi měla Viktoria nad největšími konkurenty jasně navrch. Tři zápasy s Plzní mimochodem věrně ilustrují vývoj v brance Sparty. Každý z nich odchytal jiný gólman... V zářijovém 7. kole viktoriáni třikrát překonali Florina Nitu (3:2). Únorovou remízu 2:2 na Letné odchytal Dominik Holec. A květnové plzeňské školení v nadstavbě (3:0) si ve Štruncových sadech vypil Milan Heča... Florin Nita mimo sestavu. Situaci rumunského brankáře rozebíráme v pořadu Přímák.Video : Sport.cz „Nechci být jízlivý, ale přijde mi, že se Sparta řídila heslem: Když nevíš, co s tím, vyměň gólmana," rýpl si v průběhu sezony Jaromír Blažek, člen Klubu ligových brankářů. Se Spartou získal šest mistrovských titulů, se Slavií jeden. „Hečis opět potvrdil, že se na něj dá spolehnout. Brankáře máme slušné, také v béčku nebo na hostování. Nemáme na tomto postu problém, jsme v něm nadstandardní," hodnotil trenér Pavel Vrba po březnové výhře nad Pardubicemi, když Heča po prohraném derby na Slavii vystřídal Holce. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankáři Sparty Praha Dominik Holec (vlevo) a Milan Heča během tréninku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Když Sparta na závěr sezony prohrála finále poháru na Slovácku, snad největšího potlesku jejích zhrzených fanoušků se při přebírání medailí dočkal Nita, který nebyl vůbec v nominaci. Během jara nedostal ani jednou šanci. Někteří experti se přitom pozastavují, že je z celé trojice pořád nejlepší. „Nominace je jasně v kompetenci trenéra, který staví sestavu. Zpětně souhlasím, že jsme na změny v brance dlouhodobě doplatili. Nemyslím tím, že měl chytat zrovna Florin, ale že změn v bráně bylo moc. Tohle jsou ale trenérské věci. Na to se musíte ptát trenéra. Já samozřejmě všechny informace mám, ale trenér staví sestavu a je za ni zodpovědný," nabízí svůj pohled sportovní ředitel Tomáš Rosický. Dusno kolem Supermana Ještě koncem října Nitu po ligovém duelu s Mladou Boleslaví nazvali na klubovém Twitteru Supermanem. Po debaklu na Slovácku ovšem došlo k nečekané změně. Spolu s chybujícím stoperem Štetinou ho odnesl také rumunský gólman. Od duelu v Glasgow s Rangers ho mezi tyčemi nahradil Dominik Holec. Nita změnu neunesl. Když byl v prosinci doma vyhlášen rumunským fotbalistou roku i nejlepším gólmanem, pustil si pusu na špacír. Postěžoval si, že od Sparty necítí respekt, že neví, proč ho trenér posadil, Vrba s ním prý vůbec nemluvil. Reakce Tomáše Rosického na vyjádření brankáře Florina NityVideo : Sport.cz „Historicky se na veřejnosti objevují názory, že trenérovi do toho mluví majitel, generální ředitel a podobně. Trenér je tu od toho, aby postavil sestavu. Ano, já jsem s ním každý den a říkám mu svoje názory. Jeho zodpovědnost ale je, koho postaví. Nechápu pak, když někdo řekne, že je tohle moje chyba," ohrazuje se Rosický. „V zimě jsme si sedli s trenérem a Florinem. Vyčistil se vzduch. Florin si s trenérem vyříkali, co měli na srdci. Podali si ruce s tím, že všichni gólmani mají zase šanci. Florin byl na začátku zraněný a pak už ho tam nepustili. To je všechno, co k tomu já mohu říct," dodává sportovní ředitel. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sportovní ředitel Sparty Praha Tomáš Rosický a nový trenér Brian Priske.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Majitel klubu Daniel Křetínský nicméně při kritickém hodnocení sezony konstatoval, že právě Rosický by v některých momentech měl zasáhnout. A třeba dusno kolem Nity takovou situací bylo. „Je to bod, kdy bych měl být důraznější. Z mého pohledu ale trenér nesmí být nikdy v pozici, že mu někdo nařídí něco, co musí udělat," přikyvuje Rosický. Gólmany přebírají Zítka a Ticháček „Za našich nejlepších časů jsem si vždycky dával předsevzetí, abych za sezonu nasbíral minimálně 15 nul. Dávalo to předpoklad, že v tom případě získáme skoro jistě titul. U Sparty mi teď stabilní pozice brankáře dlouhodobě chybí. Abyste tři čtyři roky vůbec nemuseli přemýšlet, kdo je jedničkou," poukazuje Blažek. Jedničku mezi tyčemi teď od úterního začátku přípravy začne řešit nový dánský kouč Brian Priske. Jistě se spolehne na gólmanské specialisty. Trenérem brankářů se v jeho realizačním týmu stává Daniel Zítka. Bývalý gólman se zkušenostmi z Anderlechtu už v minulosti u A-mužstva v této roli působil, stejně jako jeho nový kolega Martin Ticháček. Pracoval s letenskými brankáři již v době působení Pavla Vrby. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Daniel Zítka ze Sparty během tradičního Silvestrovského derby veteránů.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Kádr pro novou sezonu má Sparta oznámit v úterý. Brankářů pod smlouvou má nepřeberné množství. Vedle Nity, Heči a Holce v áčku vyrůstá také František Kotek. Mladík, který spolu s Jakubem Tůmou chytal v druholigovém béčku. Tam v průběhu sezony zamířil také talentovaný Filip Nalezinek, jehož Letenští koupili z Pardubic. Další gólmani pak působili na hostování. Vojtěch Vorel uplynulé dvě sezony v Českých Budějovicích, kde se stal jedničkou Dynama. Hugo Jan Bačkovský odchytal v ligovém ročníku 12 zápasů za Bohemians 1905, Jan Čtvrtečka pak 7 duelů za Teplice. Adam Benada chytal jako jednička Povltavské FA v ČFL.

Reklama