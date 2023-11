Jihoafrický golfista Van Rooyen vyhrál turnaj PGA v Los Cabos

Van Rooyen zvítězil výkonem 261 ran, 27 pod par, po eaglu na poslední jamce. Na děleném druhém místě skončili se ztrátou dvou úderů Camilo Villegas z Kolumbie a Matt Kuchar. Američan přitom po sobotním třetím kole vedl o šest ran, ale na titul to nestačilo.

„Tak to prostě je a nic nekončí, dokud to opravdu neskončí,“ citovala Van Rooyena agentura Reuters. „Dost mě štve. Měl jsem velkou šanci vyhrát, což byl jasný cíl. Ale Erik hrál skvěle, takže to zase tak hrozné není,“ uvedl Kuchar.