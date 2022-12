HOKEJ ONLINE: Jágr znovu bodoval, Kladno však padlo. Spartě stačila jediná trefa. Třinec i Pardubice slaví

Hosté vykřesali naději na začátku třetí části, když Mazance poprvé překonal Redlich. Oceláři reagovali v 32. minutě díky Růžičkovi, který vrátil favoritovi tříbrankový náskok. Aspoň o snížení se postaral ve vlastním oslabení Beránek, na porážce Energie 2:4 to však již nic změnit nemohlo.

Pardubice začaly útok na první příčku tabulky v Plzni výborně, když je v 5. minutě poslal do vedení Robert Říčka. A zkušený útočník Dynama se postaral i o druhý zásah, tři minuty před koncem prostřední části překonal Svobodu a Perníkáři šli do závěrečné třetiny s dvoubrankovým náskokem. Indiáni výborně chytajícího Frodla už do konce zápasu nepřekonali, tři body za výhru 2:0 si tak odvezly Pardubice.