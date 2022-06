Do Česka se můžu vrátit v budoucnu, teď jsem v nejlepších letech, vysvětluje Slovák podpis v KHL

Ten podle svých slov podepsal v novém angažmá smlouvu v rublech. Obavu o znehodnocení svých výdělků však zřejmě nemá. „Je to stejné riziko jako před válkou. Podobně jsem to měl v Bělorusku. Tam také kurz létal nahoru dolů. To riziko beru na vědomí," přiznává.

Zároveň dodává, že o něj mělo mít zájem dokonce více klubů z Kontinentální ligy, v níž nastupoval už během minulé sezony v dresu Dinama Minsk. „Jsem v nejlepších letech. Snažil jsem se najít cestu, jak zůstat v Evropě, ale zajímavé nabídky nepřišly," obhajuje svůj postup syn Pavola Rybára, bývalého slovenského reprezentačního brankáře.

Rozhovor s Patrikom Rybárom sa na web nedostane, https://t.co/Jozqpvq1TG o hráčoch, čo idú do khl, informuje len spravodajsky. Ok, rešpektuje ich rozhodnutie. Rozhovor aspoň takto @DennikSport pic.twitter.com/6DIGtU3ygq — Tomáš Prokop (@Lewysko) June 24, 2022

Sám Patrik Rybár si zjevně odmítá připustit, že by jej ruské angažmá mohlo připravit o nominaci do národního mužstva. „Vnímal bych to zle. Nevím, jestli máme tolik hráčů, abychom mohli vynechávat ty z KHL," reaguje na dotaz.

Foto: Profimedia.cz Patrik Rybár na tréninku slovenské reprezentace.Foto : Profimedia.cz