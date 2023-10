„Atmosféra byla bouřlivá, domácí měli velkou podporu. Už jsme ale s Davidem dostatečně zkušení, abychom se tím nenechali rozhodit a soustředili se jen na výkon,“ prohlásil Perušič. „Jsem rád, že jsme vyhráli takhle velkým rozdílem. Určitě nám to pomůže do dalších bojů,“ doplnil Schweiner.

Po dvou zápasech mají všechny týmy v zamotané skupině I bilanci jedné výhry i porážky. Ze 12 čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší páry plus čtyři ze třetích míst. Zbývajících osm dvojic ze třetí příčky se utká o poslední čtyři místa.