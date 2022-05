KOMENTÁŘ: Nechval dne před večerem, ale není Jalonen přece jen kouzelník?

Říká se, nechval dne před večerem. A tak i teď nekriticky velebit Jalonena, když to zásadní se teprve bude od příštího pátku servírovat ve Finsku, by bylo unáhlené a nepatřičné.

A poslední týden a půl, kdy reprezentace uspěla v Ostravě i Stockholmu, přinesl důkaz, že celistvé pojetí hokeje (five-man hockey) může i Čechům vyhovovat. Hrají kompaktněji, mnohem víc se prolíná role obránců i útočníků. Systém Jalonen týmu vštěpuje od prvních tréninků a úspěšně do něj zapojuje i nově příchozí borce. Koneckonců do závěrečné nominace se probila hned sedmička hokejistů, kteří prošli kompletní přípravou.

Odvahu měl i v jiném tahu. Filip Chlapík má za sebou bezesporu báječnou sezonu, byl vyhlášen nejlepším extraligovým plejerem, avšak už ve finále se proměnil v téměř neviditelného muže a výrazně neprocitl ani při reprezentačním testu na Švédských hrách. Do závěrečné nominace se tak právem neprodral, neboť třeba vůči Jiřímu Černochovi, který je s týmem od prvních dnů přípravy a přijal roli pracanta a dříče, by to nebylo fér. I vyškrtnutí obránců Krejčíka a Moravčíka je po jejich švédském představením logickým vyústěním.

Že mezi onou brankářskou trojicí je i narychlo povolaný Lukáš Dostál, je překvapivé jen zčásti. Gólman patří k Zábranského dětem, které kouč vedl v brněnské Kometě od žákovských let. Věří mu, měl o něj zájem už před pár týdny a jedním z úkolů manažera Petra Nedvěda při inspekční cestě bylo vyjednat jeho uvolnění pro národní tým. Nicméně cestu na šampionát Dostálovi otevřelo až vyřazení farmy Anahaiemu v play off AHL.

Zdá se, že nominace ještě není úplná, protože vedení reprezentace chce čekat na pár jedinců, kteří budou k mání po 1. kole play off. A byť zkušenost radí být opatrný s dalším zásadním importem ze zámoří, tak vzdát se kupříkladu Davida Pastrňáka by bylo až hříšné. Navíc týmu hraje do karet rozlosování šampionátu – o prvním víkendu sice Čechy čeká Švédsko, nicméně pak je před nimi týden hratelných soků (Rakousko, Lotyšsko, Norsko) a až ve finálovém týdnu přijde na řadu USA a Finsko. "Myslím, že na hráče z 1. kola play off NHL ještě počkáme. Máme připravený nějaký plán a uvidíme, jak se vše bude vyvíjet," přiznal Jalonen.