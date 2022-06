Jednadvacetiletá Šwiateková bude ve finále favoritkou. Před startem Roland Garros vyhrála pět turnajů WTA po sobě a triumfovala i v posledních osmi finálových duelech, do nichž se probojovala. Na pařížské antuce ztratila jen jeden set, a to v osmifinále proti Čeng Čchin-wen z Číny. V semifinále vyprovodila Darju Kasatkinovou 6:2, 6:1 a už teď má neotřesitelnou pozici v čele světového žebříčku.

"Snažím se k těmto rozhodujícím zápasům přistupovat jako ke všem jiným. Je to stresující a vím to. Chci ale pokračovat ve své hře. Uvědomuji si také, že i mé soupeřky jsou občas nervózní, takže se snažím pracovat i s tím nepropadat panice z vlastního stresu," citovala Šwiatekovou agentura Reuters.

Pokud by rodačka z Varšavy vyhrála i ve finále, vyrovnala by 35. triumfem za sebou rekord Venus Williamsové z roku 2000. Více výher v řadě už v tomto století nikdo jiný nezískal. "Pomáhá mi, když vím, jak jsem se sem dostala a v čem jsou mé silné stránky. Vše je o nastavení mysli a přípravě před zápasem," doplnila Šwiateková, která před Paříží uspěla také v Římě, Stutgartu, Miami, Indian Wells a Dauhá. Naposledy prohrála v únoru v Dubaji s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

"Do utkání nastoupím s tím, že nemám co ztratit. To ona (Šwiateková) je papírovou favoritkou," uvedla Gauffová. "Myslím, že když do toho půjdu bez tlaku, budu hrát svůj nejlepší tenis. Ve finále grandslamu se už může stát cokoliv," doplnila osmnáctiletá rodačka z Atlanty, jež se stala třetí nejmladší grandslamovou finalistkou v tomto století a první od Rusky Marie Šarapovové ve Wimbledonu v roce 2004.