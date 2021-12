Běžec na lyžích Novák před Tour de Ski věří, že má na víc než na patnácté místo

Novák skončil pátý ve stíhacím závodu na 15 kilometrů volně ve finské Ruce i v patnáctce volnou technikou v norském Lillehammeru a dal vzpomenout na slavnou éru Lukáše Bauera.

"Že jsem zajel dvě pátá místa, neznamená, že teď budu pokaždé jezdit pátý nebo v desítce. I do závodu v Lillehammeru jsem šel s tím, že by bylo fajn být do patnáctého místa. A toho bych se rád držel i na Tour de Ski. Ale samozřejmě vím, že mám na víc než na patnácté místo," řekl Novák před dnešním odjezdem na tour, která odstartuje v úterý ve švýcarském Lenzerheide.

Pětadvacetiletý Novák je v distančních závodech jedním z mála, kdo dokáže konkurovat norské a ruské přesile. "Cítím, že jsem ve špičce, že jsem její součástí a na nejlepší špičku se nedívám jako na někoho jiného. Jsem prostě mezi nimi," uvedl běžec z Karlových Varů.

Po drážďanských sprintech SP odjel na Boží Dar a využíval závodních tratí v německém Oberwiesenthalu. "Mají tam snowfarming, technické zasněžování i přírodní sníh, takže se tam dá udělat trénink i mimo závodní tratě. Měl jsem den volna, tréninky v pomalé intenzitě plus nějakou posilovnu. A potom jsem tam měl krátký sprint po zintenzivnění a interval," řekl.

Fyzicky se cítí dobře. "Myslím, že jsem pořád ve formě a jde jen o to, abychom to nějak nepřehnali. Asi to nejde udržet furt, ale myslím, že program jsme udělali vhodně a že jsme na tom dobře," dodal.

Tour de Ski je tentokrát kvůli olympiádě kratší. Dříve mívala osm i devět dílů, tento ročník čítá šest etap. "Nezdá se to jako moc velká změna, ale z pohledu závodníka to je znát hodně. Jsem rád, že FIS k tomu v olympijském roce přistoupila, protože místo toho, abych přemýšlel, v čem mi to dál do sezony a olympiády uškodí, tak mi to neuškodí a řekl bych, že mi to dokonce i pomůže," řekl Novák.

Přínosem je podle něho fakt, že se rozzávodí a dostane do rytmu. "Nasbírám hodně intenzity, po tour si odpočinu, pak přejedeme do výšky, uděláme znovu nějaký objem a ke konci znovu nějakou intenzitu, což je ideální harmonogram k olympiádě," řekl směrem k Pekingu.

Na únorové hry se připravuje dlouhodobě a dělá vše pro úspěch. Aktuálně se ale intenzivně myšlenkami na náročné podmínky na hrách nezabývá. "To by pro mě bylo kontraproduktivní. Spoléhám na náš realizační tým a trenéry. Začnu to víc řešit až po tour," řekl Novák.

Etapová Tour de Ski má svá specifika. Novák byl lehce nervózní ze závodů ve vyšší nadmořské výšce v Lenzerheide, ale od letošního světového šampionátu má rád tratě v německém Oberstdorfu. A finiš na Alpe Cermis označil za zajímavý.