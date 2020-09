Jaké scénáře nabízí poslední kolo CS:GO Tipsport COOL ligy?

Do konce základní části zbývají čtyři zápasy, z nichž tři ještě napřímo ovlivní složení semifinálových dvojic. Ten čtvrtý je pak přímým duelem o nasazení do baráže. O nic už v závěrečném kole nepůjde týmům SINNERS a Sazka.BRUTE, které mají jisté umístění na opačných pólech tabulky, zatímco v případě šestého a sedmého místa půjde mezi Eclot Gaming a eEriness MARVO o to, kdo půjde do baráže proti 3. a kdo proti 2. týmu 2. Tipsport COOL ligy.

Tým eEriness MARVO v tabulce zaostává za ECLOT o jeden bod a kvůli horšímu skóre mu k posunu na 6. příčku pomůže jedině výhra za 3 body. Kromě těchto čtyř celků nám už tak zbývají jen CZC.eSuba, Sampi, Enterprise Esports a Dark Tigers, u kterých je situace vzhledem k postupu do semifinále o něco zamotanější.

První dva jmenované celky mají místenku v play off jistou. Důležitou motivací je však i samotné nasazení do semifinále. Enterprise mají všechno ve svých rukou a Dark Tigers, aktuálně pátý tým tabulky, musí doufat v zaváhání.

Kdy CZC.eSuba skončí třetí a ne druhá?

Pokud se Sampi podaří porazit SINNERS v základní hrací době a současně Enterprise oberou CZC.eSubu o 3 body, tak budou mít Sampi a CZC.eSuba stejný počet bodů. V takovém případě rozhoduje celkové skóre, které má aktuálně CZC.eSuba o 6 bodů lepší.

Pro jistotu splnění tohoto scénáře tak Sampi potřebují SINNERS porazit rozdílem alespoň 4 bodů, potom by už šlo v zápase CZC.eSuby jen o výsledek, nikoliv o skóre. Sampi totiž hraje mírně do karet i to, že proti CZC.eSubě zaznamenali lepší výsledky, což je třetí decider po bodech a celkovém skóre. Aby se CZC.eSuba vyhnula tomuto scénáři, tak proti Enterprise potřebuje získat alespoň bod.

Jak se mohou Enterprise dostat na třetí místo?

Pokud chtějí Enterprise pomýšlet na to, že poskočí o příčku výše a nepotkají v semifinále SINNERS, tak právě lídrovi tabulky musí ve 14. kole fandit, aby ideálně co největším rozdílem porazil Sampi. Pokud následně Enterprise získají plný počet bodů proti CZC.eSubě, tak půjde mezi Sampi a Enterprise o rozdíl skóre, přičemž Sampi mají před rozhodujícím dnem výhodu 14 kol.

Enterprise by tak potřebovali vyhrát podobně drtivým skóre, jako se například podařilo v minulém kole právě Sampi proti CZC.eSubě (16:4). Pokud by Enterprise a Sampi měli kromě bodů i shodu celkového skóre, tak by třetí skončili Enterprise, protože mají lepší vzájemné zápasy.

Co přesně posune Dark Tigers do play off?

Celý tento rozbor píšeme hlavně pro to, že ještě není rozhodnutá skladba semifinálové čtveřice. Dark Tigers minule trestuhodně zaváhali proti Eclot Gaming, drobná naděje ale stále žije. DTG před závěrečným kolem ztrácí 2 body na Enterprise, u nichž si musí přát prohru proti CZC.eSubě.

Pokud by přišla ještě v základní hrací době s rozdílem minimálně sedmi bodů, tak by Dark Tigers stačila výhra v prodloužení. Pokud by však Enterprise získali bod za prohru v prodloužení, tak naopak Dark Tigers musejí výhrou smazat rozdíl devíti kol v celkovém skóre. V případě shody skóre by na čtvrté místo šli Dark Tigers, protože o jediný bod zvládli lépe vzájemné zápasy. Výhodou tygrů je také to, že jejich zápas se odehraje až jako závěrečný a budou tedy vědět, na čem jsou.