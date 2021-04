Favorité e:Ligy nezklamali, do play off postupují obě pražská S, Plzeň i Pardubice

Druhý ročník esportové e:Ligy ve hře FIFA 21 vrcholí o velikonočních svátcích. V sobotu mohli fanoušci virtuálního fotbalu sledovat několik zajímavých střetnutí o postup do nedělního play off. Ve skupinách A-D se utkali zástupci jednotlivých klubů formátem každý s každým. Do vyřazovací fáze prošly favorizované týmy Slavie, Teplic, Plzně, Pardubic i Sparty.