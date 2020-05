Hráči slavili gól tancem s rozestupy, náhradníci byli v hledišti

Desetitisícové arény, které v Německu bývají prakticky neustále vyprodané, tentokrát zely prázdnotou. Dortmundským Signal Iduna Parkem, kam se vejde přes 80 tisíc diváků, nezněly tradiční chorály z pověstné tribuny za brankou a na hřišti byl slyšet prakticky každý výkřik.

"Velmi zvláštní, když neslyšíte žádný hluk. Vystřelíte na branku, uděláte skvělou přihrávku, dáte gól - a nic se nestane," uvedl trenér Dortmundu Lucien Favre.

Fotbalisté se k duelu 26. bundesligového kola trousili z útrob stadionu po jednom, jako by šli na trénink. Žádný společný nástup s rozhodčími a případně dětmi, žádné podávaní rukou a týmové focení. Všichni okolo hráčů základní sestavy měli chráněný nos a ústa, jen hlavní trenéři si při utkání roušky kvůli udílení pokynů sundávali.

Náhradníci vzhledem k dvoumetrovým rozestupům tentokrát neseděli jen na lavičce, ale někteří z nich byli i v první řadě hlediště. Mezi sebou měli vždy dvě prázdná místa. Klub hráčům připravil měkká křesla, aby nemuseli být na plastových sedačkách.

Netradičně až úsměvně vyhlížely i gólové oslavy. První branku restartované sezony dal v 29. minutě norský talent Erling Haaland a se spoluhráči z Borussie ji oslavil tanečkem, při kterém všichni dodrželi dvoumetrové rozestupy. Hráči Wolfsburgu zase po gólové trefě v Augsburgu slavili tak, že na sebe naskočili rameny a pak se v legraci lehce nakopli.

Fotbalisté se při oslavách neměli objímat, Haaland se ale při druhé brance Dortmundu, kterou dal Raphaël Guerreiro, neudržel a šibalsky poplácal spoluhráče po hlavě. Střelec druhého dortmundského gólu pak v poločase při odchodu do kabin porušil jedno z nařízení a odplivl si na trávník.

Hráči jako by na rozestupy mysleli i při hře. Když se před rohovým kopem dostal jeden z hostů do rozepře s domácím zadákem, snažil se ho spoluhráč od druhého fotbalisty oddělit. Jinak byl ale druhý poločas v Dortmundu poklidný a Borussia se zdála v tak dobré formě, jako by jí dvouměsíční pauza ani příliš nevadila. Jen na závěrečné oslavy vysoké výhry 4:0 nad rivalem pod bouřící tribunou tentokrát museli domácí zapomenout.

"Bylo to hodně komické. Ale naši fanoušci nám hrozně moc chyběli," dodal kouč Favre.