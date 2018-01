Drsný střet! Fotbalového reprezentanta zbili na ulici do bezvědomí

Bývalý dánský reprezentant Leon Andreasen utrpěl v noci na neděli při potyčce vážné zranění hlavy a v bezvědomí byl převezen do nemocnice. Někdejší fotbalista Brém, Mohuče a Hannoveru v bundeslize, který ukončil kariéru v roce 2016, to potvrdil deníku Bild.

Co se vlastně stalo?

Kolem druhé hodiny ranní se 34letý někdejší defenzivní záložník či obránce dostal do sporu s několika muži poté, co se zastal jedné ženy. Místo toho, aby se situace uklidnila, však konflikt naopak eskaloval a jeden z útočníků udeřil Andreasena zezadu do hlavy.

Bývalý profesionál a dvacetinásobný dánský reprezentant ztratil vědomí, upadl na zem a začal silně krvácet. Do nemocnice ho dovezl přítel. Lékaři ránu sešili, policie Dána vyslechla a byl propuštěn domů. Tam si však začal znovu stěžovat na zdravotní problémy a nová prohlídka odhalila prasklinu lebeční kosti.

Policie případ vyšetřuje.