Látalové byli zklamaní. Táta neměl jinou volbu, tak postavil syna

„Je to nepochopitelná ztráta vyhraného zápasu. Znovu jsme dělali velké individuální chyby, které jsou pro mne až zarážející. Problémem je ztráta koncentrace, ne fyzická kondice hráčů. Nestalo se nám to poprvé, kdy jsme nedotáhli dobře rozehraný zápas. Při tom jsme se na utkání důsledně připravovali. Jsem z toho hodně zklamaný," kroutil nevěřícně hlavou kouč Sigmy Radoslav Látal.

Poprvé dal v základní sestavě příležitost svému jednadvacetiletému synovi Radkovi. „Zvažovali jsme to dlouho. Poprvé v základní sestavě, a navíc v Ďolíčku, kde to je vždycky hodně těžké. Ale nebyla v podstatě jiná volba. Po zranění Sladkého, kterého čeká operace kolena, nebyl k dispozici další hráč, který by měl natrénováno a byl připravený," dodal. Hodnotit synův výkon, ani říct, co mají společného, když syn hraje na místě, na němž táta vynikal, nechtěl. „Máme víc mladých hráčů, vzali jsme jich v létě do mužstva pět. Všichni dostanou příležitost," vyhnul se otázce na syna.

Táta je na něj přísnější

Látal mladší měl až do soboty na kontě osm ligových minut, čtyři proti Zlínu a čtyři v Liberci. „Táta mi naznačil, že budu hrát už začátkem týdne. Rozhodoval se mezi mnou a Martinem Hálou. Od té chvíle mě připravoval na to, že budu hrát. Vypadalo to na skvělou premiéru v základní sestavě, bohužel závěr jsme nezvládli," litoval Látal junior.

Radek Látal ze Sigmy Olomouc při utkání s Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Hraje na stejném postu jako táta, na pravém okraji obrany nebo středové řady. V obraně se cítím lépe, mám hru před sebou. Táta je na mne přísný, doma o fotbale mluvíme čtyřiadvacet hodin denně. Je ke mně kritický, vytkne mi chyby, ale také poradí, jak hrát na pozici, kam mě staví. Má s tím velké zkušenosti. Jinak vztah otec - syn neřešíme, jen vztah trenér - hráč. Možná jsem ale v mužstvu jediný z hráčů, kdo mu tyká," dodal už s úsměvem nadějný syn slavného otce.