Reiter se konečně trefil a uklidnil spoluhráče i přítelkyni

Spoluhráči vás už prý nabádali, abyste více střílel. Je to tak?

Pořád mi připomínali, že mám blbý zlozvyk ve vápně furt někoho hledat. Říkali, ať konečně vystřelím. Tak jsem vystřelil.

A byl z toho gól. Pomohla vám k němu teč zlínského stopera Cedidly zásadně, nebo byste prostřelil Rakovana i tak?

Bylo to štěstí. Vystřelil jsem a tečovaný míč gólmana přeletěl. Konečně jsme ale vystřelil a nehledal nikoho, komu bych přihrál.

Po gólu jste někomu děkoval na tribunu?

Své přítelkyni, která mi už připomínala, že pořád ten gól nemůžu dát. Tak jsem ho konečně a poslal jí pusu.

Takže klid bude i doma?

Přesně tak. (smích)

Krátce po vašem gólu jste ve vápně přepadl přes Rakovana a chtěl penaltu. Vypadalo to, že jste přesvědčen, že gólman byl u míče později než vy a podrazil vás.

Joooo. Těžko říct. Takhle, penalta je vždycky, když ji rozhodčí pískne. Vybral si takhle, více bych to nekomentoval.

Od záložníka se čekají body, góly. Trápila vás hodně ta nula na střeleckém kontě?

Snažil jsem se tam ten gól tlačit každý zápas, už to možná byla trochu i křeč, tak jsem se snažil to neřešit, vypustit to z hlavy. No a když jsem pak trefil tyč, tak jsem si říkal, že už ten gól asi nedám. Ale aspoň z toho byl gól. Měli jsme před tímto zápasem zvýšenou motivaci, protože jsme věděli, že když ho zvládneme, tak s největší pravděpodobností budeme třetí. Což už je hodně zajímavé. Dodá nám to více klidu v repre pauze.

Takže poskočit mezi nejlepší byla ta hlavní motivace?

Ano, říkali jsme si před zápasem, že to musíme zvládnout. Být třetí je už dobré, ale uvidíme, jako budou hrát Jablonec a Mladá Boleslav. Ale bude se nám teď trénovat jinak při pohledu na tabulku. Čekají nás tři zajímavé zápasy a z nich musíme vytěžit co nejvíce bodů. A třeba budeme ještě výše.

O čtyři góly Baníku se podělili čtyři střelci. Je pozitivní, že to není na jednom dvou hráčích?

Samozřejmě to je příjemnější, že nám góly a asistence udělá širší portfolio hráčů než jeden dva. Soupeř se pak nemůže připravovat jen na ně, ale musí si dát pozor na více hráčů.

V úvodu sezony jste doma ztráceli, teď vítězíte...

...takže by to chtělo zabrat i venku. Uvidíme, Teď pojedeme do Plzně a máme čtrnáct dnů na to se dobře připravit. Výhra nám pomůže, můžeme pracovat s čistou hlavou. Musíme tam ten zápas odjezdit a odvést i nějaké body.