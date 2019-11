Po 499 minutách ukončil trápení Mondek. Tabulku nemá smysl řešit. Potřebujeme vyhrávat, řekl

„Je to super. Konečně to tam po těch nevydařených zápasech padlo. Věřím, že jsme se tím chytili a jsem moc rád, že jsme k tomu mohl pomoct," radoval se 28letý slovenský fotbalista. „Leželo to na nás jako těžká deka. Ale prolomili jsme to a doufejme, že už budeme stabilně bodovat a půjdeme v tabulce jen nahoru," říkal Mondek, jenž neopomněl pochválit skvělého brankáře Fendricha.

Opavský gólman zastavil několik gólových šancí, včetně rány nejlepšího ligového střelce Komličenka ze značky pokutového kopu. „Vilda odchytal vynikající zápas. Důležité bylo, že chytil tu penaltu. Pomohl nám hodně, občas jsme měli kliku, ale i to štěstí jsme už trochu potřebovali," říkal Mondek.

Jeho gólové akci předcházela mladoboleslavská ztráta na polovině hřiště, kterou domácí rychlým protiútokem přetavili v klíčový moment zápasu. Mondek byl na zadní tyči rychleji než bránící duo Jakub Klíma s Lukášem Budínským a ve skluzu překonal Jana Stejskala. „Byl to krásný centr od Matěje (Hrabiny). Měl jsme být na vzdálenější tyči, byl jsem tam včas a je super, že to dobře dopadlo," popisoval Mondek, jehož gól vykopl Opavu nejméně do nedělního souboje Karviné s Plzní z poslední příčky tabulky.

„To, na jakém místě jsme teď nemá cenu řešit. Zajímá nás jen každý další zápas, který potřebujeme znovu vyhrát," připomněl rodák ze slovenského Martina. „Další výhra by nám sebevědomí zvedla ještě více. Protože stále máme na čem pracovat. Hlavně na zakončení, protože jsme dali v lize zatím jen osm gólů a to je opravdu málo," uvedl Mondek, který se trefil v české lize podruhé.

Poprvé to bylo v sezoně 2015/2016 v dresu ostravského Baníku, který Opava vyzve v příštím kole (pátek 29. listopadu od 18 hodin) na jeho hřišti. „Těžký zápas, derby, před skvělou kulisou. Ale věřím v body. Výhra nad silnou Boleslaví nás nakopne. Bude to super zápas a moc se na něj těším," svěřoval se Mondek.