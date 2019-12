Neodpískaná penalta budí vášně. Byla jasná, míní kouč Teplic. Nebudeme slepí a kývat jako ovce, dodává

V první půli byl k vidění sporný okamžik, kdy Bartošák zahrál v pokutovém území rukou. Rozhodčí ale ukazoval, že v žádném případě. Můžete se k tomu vyjádřit?

Nebyl tady VAR. Byl v pátek na Bohemce a taky to nedopadlo, Ono to je jedno. Já jsem na to koukal ještě na střídačce na tablet, na telefon. A bylo to prostě jasný. Co k tomu říct. Nebyl tady VAR, teď jsme každý chytrej.

Měli jsme podle všeho kopat penaltu, ne?

Byl jsem pevně věřil, že budeme kopat pokutový kop, protože nějakých dvacet zápasů, co máme odehráno, tak jsme nekopali ani jednu. A tentokrát k tomu byla velká šance. A zase nám to nevyšlo. Tak snad příště.

Nelitujete vašich slov po předchozích zápasech, nebo i prohlášení klubu ohledně rozhodčích, protože penalta vypadala jednoznačně i podle opakovaných záběru to hlavní rozhodčí měl vidět, stejně jako asistent...

Nezalitoval, protože oddíl se rozhodl jít nějakou cestou a já se s ní ztotožňuji. Za svými slovy si stojím. Nemůžeme být slepí koně, nějaké ovce, které budou kývat a říkat, třeba nám to jednou vrátí. Jestli vídím, nechci říct chybu, ale vidím, že něco bylo špatně rozhodnuto v neprospěch Teplic, tak se ozvu a řeknu to tak, jak to vidím. Nebudu říkat, že by mě zajímal ten a ten moment. Řeknu, že dle mého názoru to byla chyba, VAR byl špatnej. Ale tentokrát tu VAR nebyl. Prostě jdeme s vedením cestou, kterou jsme nastolili. A tou půjdeme dál.