Kanonýr Doležal poslechl syna a skóroval. Branky věnoval své zesnulé kobyle

"Manželka mi zase poslala video se synem, ať dám gól. Naštěstí to opět vyšlo, takže super. Začalo to v Karviné, kdy mi poslala první video, že malý křičí gól. Teď mi ho posílá před každým zápasem. Minule, jak jsem dal v Opavě gól, tak se malý tak radoval, že spadl ze židle. Jsem rád, že mi oba tak fandí, a jsem rád, že je mám," řekl novinářům Doležal.

Po gólech si vzpomněl na svou uhynulou kobylu. "Už je to přes dva roky, kdy nám umřela. Čekala hříbě, museli jsme ho nechat utratit, měla zranění. Aspoň jí věnuju to, co pro nás udělala, jak byla skvělá. Furt na ni myslíme, a když dám gól, tak jí ho věnuju," uvedl devětadvacetiletý kapitán týmu.

Skóre otevřel v deváté minutě, kdy mu Vladimir Jovovič přihrál za obranu Středočechů. "Nečekal jsem, že jsem tak rychlý. Když vidím Hubínka, jak je rychlý, tak jsem čekal, že mě přeběhne. Ještě mi tam chtěl dát tělo, naštěstí jsem si ho tam dal já. Věděl jsem, že si to musím seknout, protože běžel kolem mě. Pak jsem viděl místo na zadní tyči a modlil se, abych to trefil. Jsem rád za každý gól i asistenci," prohlásil Doležal.

Po trefě na 2:0 o osm minut později mohl přidat ještě třetí branku v 63. minutě na 4:1. Zblízka však Jovovičův pokus za brankáře Šedu nedorazil a přestřelil. "Škoda, mohlo to tam spadnout a bylo by to ještě sladší, ale i tak jsem spokojený. Bál jsem se, abychom za to nebyli potrestaní. Naštěstí naše obrana to s Vlastou (brankářem Hrubým) zvládla, takže super," konstatoval rodák z Valašského Meziříčí.

V popředí Vladimir Jovović z Jablonce, za ním Jakub Klíma z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Díky dvěma gólům do sítě Středočechů zaokrouhlil počet tref v ligové sezoně na deset. V tabulce kanonýrů se dělí o první místo s Guélorem Kangou ze Sparty, Nikolajem Komličenkem z Mladé Boleslavi a Michaelem Krmenčíkem z Plzně. Stejnou pozici by si rád uchoval i v jarní části soutěže. "Musím být zdravý. Uvidíme, jak se na nás budou připravovat soupeři. Doufám, že to tam bude padat, a pak uvidíme, co se stane," uvedl olomoucký odchovanec.

Další motivací mu může být účast na evropském šampionátu. V reprezentaci si jako střídající hráč připsal pět startů. Dohromady ale odehrál jen 53 minut. "Jestli vyjde Euro nebo nevyjde, nad tím nespekuluju. Vím, že tam jsou hráči jiného kalibru. Jsem rád, že góly dávám," prohlásil Doležal.

Spokojený je i trenér

S jeho výkony je pravidelně spokojený i jablonecký trenér Petr Rada. "Když pominu branky, jeho práce pro mančaft je k nezaplacení. Co podstoupí soubojů, vybojuje balonů. Samozřejmě i reprezentace mu pomohla. Je klidný, když zpracovává balon, už mu neodskakuje. Je vidět, že šel výkonnostně hodně nahoru," řekl Rada.