Nový trenér Plzně konečně promluvil. Co slíbil fanouškům Viktorie?

Jaké jsou vaše první dojmy z Plzně?

První dojem je úžasný, fantastický. Je to klub, co má v mých očích obrovskou sílu. Je tu fantastické zázemí. A to nemám na mysli jen stadion, ale i úžasné zázemí pro hráče a fantastické tréninkové centrum. Moje dojmy jsou fantastické.

Znamená angažmá ve Viktorii výrazný posun ve vaší trenérské kariéře?

Dá se říct, že už se nemůžu dočkat chvíle, až vyběhneme na hřiště a budeme s kluky v tréninkovém procesu. Těším se, beru Plzeň jako obrovskou výzvu. Těším se na každodenní kontakt s hráči. Teď jsem byl u slovenské reprezentace, takže to bude zase něco jiného. Těším se na návrat do klubového fotbalu. A obzvlášť do tak velkého klubu, jakým je Viktoria Plzeň.

Jaký dojem na vás udělala česká nejvyšší soutěž?

Je to pro mě jedna z dalších met. Zažil jsem českou ligu jako hráč a stále jsem ji sledoval, protože tu mám známé a kamarády. Česká liga má pro mě velmi kvalitní kredit, v mých očích má stoupající úroveň. Z pohledu zvyšující se kvality stadionů, ale i ligy jako takové. Týmy se dokážou probojovat do evropských pohárů. Český národní tým hraje pravidelně na ME. To jsou pro mě velmi inspirativní věci, abych mohl být součástí toho všeho. To byla moje vize, abych na sobě pracoval a jednou mohl trénovat tak velký klub, jakým je Viktoria Plzeň.

Jak by se pod vaším vedením měla Plzeň prezentovat?

Všichni chceme vyhrávat, to je jednoznačný úkol. Můj rukopis je asi jasný. Chci, aby moji hráči byli aktivní, jak při práci s míčem, tak po ztrátě míče. Aby tam prostě byla aktivita, útočnost, ofenzivní věci. Ale samozřejmě s vyváženou defenzivní složkou hry. Snažím se s realizačním týmem o to, aby se hráči každý den zlepšovali. To je moje nejbližší vize. Chci, aby se posouvali hráči a tím i celý klub. Chci, aby fanoušci, kteří tu zažívali úžasné věci, tak aby opět zažili podobnou euforii.

Znáte se osobně s některými hráči Viktorie?

Znám se s Markem Bakošem, hráli jsme spolu za Púchov. S Alešem Hruškou jsme zase byli ve Viktorce Žižkov, komunikoval jsem s Alešem Čermákem. Stál jsem o něj v době, kdy jsem byl trenérem v Žilině. Pochopitelně znám i Matúše Kozáčika a vnímal jsem i další hráče, tedy ještě jako fotbalový fanoušek. Teď je poznám i z trenérského hlediska.

Marka Bakoše a Matúše Kozáčika využijete ve svém realizačním týmu. Těší vás, že je máte k ruce?

Marek zůstává v realizačním týmu, byl to náš interes i zájem klubu. Jsem za to rád. Něco jsme spolu prožili jako hráči a vím, že se jedná o charakterově silného člověka, který je populární. S Matúšem jsme počítali, jeho rozhodnutí jít s námi do společného projektu nás velmi potěšilo. On je obrovský profesionál. Má tu úžasné renomé, něco tu zažil, má silný vztah s hráči, to je pro mě podstatné.

Prozraďte fanouškům, jaký byl Adrián Guľa jako fotbalista?

To je velmi odlehčená otázka (usměje se). Myslím, že jsem byl poctivý. Věřím tomu, že jsem lepší jako trenér.

Co byste popřál fanouškům Viktorie do roku 2020?

Přeji jim hlavně zdraví a to samozřejmě platí i pro jejich rodiny. A taky přeji fanouškům Viktorie, aby chodili rádi na fotbal. Přeju jim, aby byli šťastní. A aby se jim splnilo všechno v rodinném životě a samozřejmě i v tom klubovém. Aby Plzeň byla úspěšná.