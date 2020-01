Sparta si v Anglii vyhlédla obra. O Haška a spol. je zájem v zahraničí

Jak to vypadá s návratem Bořka Dočkala? A kdy naskočí další sparťanští marodi?

Tři tváře jsou proti podzimu nové. Jan Fortelný se vrací z Jihlavy, Matěj Polidar přichází z Příbrami a Adam Karabec z vlastní líhně.

Na spadnutí je příchod dvoumetrového devatenáctiletého stopera Lukáše Huška z mládeže anglického Leicesteru.

„Jsme s Leicesterem dlouhodobě v jednání a mělo by to dopadnout. Ale nepřipojí se k áčku, jeho cesta povede přes B-tým. Hušek je velmi zajímavý hráč směrem do budoucna, mládežnický reprezentant," říká Tomáš Rosický na adresu bratra exsparťana Luboše Huška.

A jelikož složení stoperské dvojice je na Letné dlouhodobým problémem, v hledáčku je také Belgičan Maximilian Caufriez z Beverenu, který může hrát i na pravém kraji obrany.

„Caufriez je pro nás dost zajímavý hráč, jehož sledujeme," neprozradí ředitel víc.

Mladíci rostou a zlepšují se

Naopak po Martinu Haškovi vystartoval maďarský Ferencváros. „Martin je velmi zajímavý hráč. První půlrok po návratu do Sparty se rozkoukával, ve druhém už udělal velký progres. Ať už produktivitou, nebo herním chováním. Určitě má na to, aby se o něj zajímaly i kluby odjinud než z Maďarska. Momentálně na něj nabídku nemáme," ujišťuje Rosický.

Hašek je pro bývalého kapitána české reprezentace příkladem pozitivní změny.

TISKOVKA | „Jednou z věcí, které musíme do jara zlepšit, je tlak na míč. Na soupeřově polovině i v defenzivnějším postavení. V dnešním fotbale je to velice důležitý atribut a my v něm máme velké rezervy.“



Nabízíme vám přepis tiskovky Tomáše Rosického!



➡ https://t.co/xAxAjcUexe pic.twitter.com/ZndjJliPu6 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 6. ledna 2020

„Poprvé za dobu, co jsem ve funkci, je o naše mladé a mladší hráče zájem ze zahraničí. To je pro mě ujištění, že cesta, kterou jdeme, je správná. Byť nehrajeme poháry, zahraniční kluby se ptají na naše mladší hráče, což dřív nebylo," poukazuje Rosický.

„Je znát, že hráči jako Hašek, Hložek, Sáček rostou a zlepšují se. Další vzestup čekáme také od Lischky či Krejčího."

Ben Chaim jde na artroskopii

Přebujelý kádr je samozřejmě dán také dlouhodobě rozsáhlou marodkou. Zásadní zprávou je, že kapitán Bořek Dočkal by se mohl již během soustředění ve Španělsku aspoň částečně zapojit do tréninku s mužstvem.

Naopak záložník Tal Ben Chaim se doma v Izraeli podrobí artroskopii kolene, v němž si v minulosti přetrhl zkřížené vazy. Do Prahy se vrátí na rehabilitaci, jeho využití je tak v nedohlednu.

Dlouhodobý letenský pacient Václav Kadlec a jeho prokleté koleno...

„Vašek Kadlec a Filip Panák nadále rehabilitují. Oba běhají, ale víc uvidíme, až se jim začne zvedat zátěž. Václav Drchal je na velmi dobré cestě. Už trénuje s balonem, v půlce ledna by měl na posledním vyšetření dostat zelenou," komentuje Rosický stav sparťanského lazaretu.

Trpělivost ještě neztratil se Švédem Mobergem Karlssonem, který se na podzim propadl až do béčka.

„Musíme na Davidovi pracovat, aby se vrátil do formy, kterou měl na jaře. Podzim byl pro nás i pro něj zklamání, jeho význam pro tým byl minimální. Schopnosti ale jednoznačně má a musíme se snažit ho oživit," předsevzal si Rosický.