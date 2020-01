Změny oproti Vrbovi? V tréninku je to teď určitě větší jízda, tvrdí viktoriáni

„Automatismy, které byly za pana Vrby, jsou v naší hře pořád. Snažíme se ale pracovat na detailech. V tréninku je to určitě větší jízda, protože každý cítíme, že šanci máme. Pereme se o místo, tak by to mělo být," řekl po sobotní vítězné přípravě s druholigovým Ústím nad Labem (výhra 4:1) obránce Milan Havel, který podzim strávil na hostování v Bohemians 1905.

„Každý trenér má svoje metody, svoji filosofii, které věří. Nechci zacházet do detailů, změna je ale cítit. S novým trenérem se ale zatím seznamujeme, chce nám vštípit jisté věci. Hodně se maká, ve velké intenzitě. V konečném důsledku je to ale pořád jenom fotbal, který se hraje o body," doplnil záložník Roman Procházka.

Výměna trenéra je pro každý tým novým impulzem, hráči cítí novou motivaci. Plzeňští nejsou výjimkou, především v prvním poločase proti Ústí nad Labem pod nimi „hořela" tráva, což početná návštěva v ochozech ocenila potleskem.

„Nechci porovnávat minulost a současnost. Chci se dívat na to, co je teď. Snažíme se dát do hry prvky, o nichž se domníváme, že by je hráči mohli zvládnout. A které by mohly soupeřům dělat problémy," podotkl Guľa. Na mysli měl mimo jiné snahu o tzv. represink, tedy okamžité napadání soupeře po ztrátě míče.

Změny však jeho svěřenci vstřebávají i mimo hřiště. Například po každém tréninku mají k dispozici jeho sestřih, na jehož základě můžou odstranit svoje chyby. Novinkou byla v tomto týdnu přednáška výživové poradkyně, s níž mohou viktoriáni konzultovat záležitosti týkající se stravování.

„Mluví se už nějakou dobu, jaké novinky trenér Guľa přinesl, jak s námi pracuje. Nechtěl bych to dál rozvádět a srovnávat s předchozím koučem. Snad jen, že tréninky jsou jinak koncipované," uvedl navrátilec z hostování v Mladé Boleslavi, záložník Pavel Bucha.